بقلم: يورونيوز

بسبب الخطط السياحية غير المستدامة.. الآلاف يتظاهرون في جزر الكناري

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انضم آلاف الأشخاص إلى الاحتجاجات في جميع أنحاء جزر الكناري للمطالبة بإعادة التفكير بشكل عاجل في قطاع السياحة في الأرخبيل الإسباني وتجميد أعداد السياح، بحجة أن النموذج الحالي الذي مضى عليه عقود من الزمن جعل الحياة لا يمكن تحملها وغير مستدامة بيئيًا للسكان المحليين.

وتحظى الاحتجاجات التي تجري تحت شعار "جزر الكناري لها حدود" بدعم من المجموعات البيئية بما في ذلك منظمة السلام الأخضر، والصندوق العالمي للطبيعة، وعلماء البيئة في العمل، وأصدقاء الأرض.