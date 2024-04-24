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شويغو يزور قاعدة فضائية ويعلن عزم موسكو إجراء 3 عمليات إطلاق لصاروخ "أنغار"

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
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تجول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك الأربعاء.

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الوزير الروسي شويغو وهو يتجول في القاعدة الفضائية، ويتفقد إنتاج صواريخ "أنغارا".

وقال شويغو: "لقد تم بالفعل تنفيذ ستة عمليات إطلاق لهذه الصواريخ بنجاح. وخططنا هذا العام لإجراء ثلاث عمليات إطلاق أخرى للصواريخ من هذه الفئة. ومع الانتهاء من تحديث مجمع الإطلاق الثاني للصواريخ الحاملة سويوز، فإن قدرات المطار على دعم عمليات إطلاق المركبات الفضائية ستتضاعف".

في هذه الأثناء قضت محكمة في موسكو بحبس نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، للاشتباه في تورطه في الفساد. وفي حال إدانته قد يحكم عليه بالسجن مدة 15 عامًا.

ووفقا لوكالة تاس الروسية، فإن تيمور إيفانوف اتهم "بتلقي رشوة كبيرة على شكل خدمات عقارية، من خلال أعمال المقاولة لمشاريع تخص وزارة الدفاع الروسية".

في هذه الأثناء، ضرب صاروخان روسيان من طراز S-300 خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع روسيا ليلا، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، وضرب صاروخان آخران بلدة زولوتشيف بمنطقة خاركيف أيضا، حيث لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسبما قال مسؤولون محليون.

المصادر الإضافية • أ ب - وكالات

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