بعد احتجاجها على مشاركة إسرائيل بمسابقة يوروفيجن.. "سفينة غزة" تستعد لمغادرة السويد نحو القطاع

بقلم: يورونيوز

تستعد سفينة تحمل مساعدات إنسانية لغزة يوم الجمعة لمغادرة مالمو بالسويد، في حين تنطلق مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن استعداداً للنهائي يوم السبت.

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وأشار جوناتان ميشانيك، المتحدث باسم منظمة السفينة إلى غزة السويدية، إلى أن السفينة ضرورية "لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة".

وأضاف ميشانيك أن القارب الذي يحمل اسم "حنظلة" سيتوقف في عدد من المدن الأوروبية، قبل أن يصل إلى غزة في أغسطس المقبل.

سار أعضاء "السفينة إلى غزة"، جنبًا إلى جنب مع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في المدينة الساحلية السويدية يوم الخميس، احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن.

وقدرت الشرطة أن ما بين 10 آلاف و12 ألف شخص شاركوا، ومن بين الحاضرين كانت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرج.

وقال ميشانيك: "بينما يستمر هذا في غزة، يبدو أن الناس هنا يحتفلون بالمشاركة الإسرائيلية ويرحبون بما هو غير عادل للغاية".