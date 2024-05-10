شاهد: في فعالية مثيرة للجدل.. روس يحتفلون بيوم النصر وسط شوارع العاصمة النمساوية فيينا

بقلم: يورونيوز

سار مئات الروس عبر فيينا للاحتفال بذكرة انتصار الاتحاد السوفييتي النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وقد طلبت أوكرانيا من السلطات النمساوية حظر الاحتفالات بالذكرى السنوية، ولكن دون جدوى.

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وكما في السنوات السابقة، لم تتمكن أوكرانيا من حظر هذه الفعالية في فيينا. فوفقًا للسفارة الأوكرانية في النمسا، فإن هذا الاحتفال مناهض للديمقراطية، في الوقت الذي يموت فيه الأوكرانيون في الحرب الروسية على بلادهم.

وتم تنظيم احتجاج أوكراني كرد على المسيرة التي أقامها الروس في فيينا. وقالت تيتيانا بيليك، وهي أوكرانية تسكن في فيينا: "يجب أن نحزن، لا أن نحتفل. لا يوجد شيء للاحتفال به. يجب أن نتذكر الضحايا ولا ننشر دعاية بوتين. هذه هي دعاية بوتين. إنه يسيء استخدام هذا اليوم المهم".