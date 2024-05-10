شاهد: مدريد تتزين بالضوء الأزرق احتفالاً بيوم الاتحاد الأوروبي

بقلم: يورونيوز

أُضيء مبنى الرئاسة الإقليمية في العاصمة الإسبانية باللون الأزرق يوم الخميس بمناسبة يوم أوروبا، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 9 مايو/أيار، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

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وتنذر الانتخابات بصعود ملحوظ لليمين المتطرف، وابتعاد محتمل عن السياسات المناخية العالمية للكتلة.

وقالت كارمن فيلانديلا، إحدى سكان مدريد: "بالطبع، ما يحدث في بلد واحد يؤثر علينا جميعًا، وهذا أمر منطقي. الحرب في أوكرانيا، وكل الأشياء الأخرى التي تحدث في العالم. لذلك نأمل أن يتمكن الناس من اختيار أفضل ما يمكنهم".

وقال توماس كاباليرو، وهو إسباني متقاعد، إنه "أكثر قلقًا بشأن (الانتخابات) هنا، على سبيل المثال الانتخابات التي سنجريها في كتالونيا. أعتقد أنها مهمة جدًا لأننا لا نعرف كيف سينتهي بهم الأمر".

لم تحدث انتخابات الاتحاد الأوروبي أي ضجة على مدى عقود من الزمن، لكن الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 9 حزيران / يونيو تستعد لتكون الأكثر أهمية في الذاكرة الحية بسبب الأزمات المتفاقمة في قارة تواجه الحرب في أوكرانيا، وأزمة التغير المناخي، والمشهد الجيوسياسي المتغير.