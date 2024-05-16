الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارق

فشلت المناقشات المطولة في بروكسل في التوصل إلى اتفاق بعد انقسامات طويلة حول عمليات التفتيش على الحدود وإدارة المطار.

اعلان

انتهت المناقشات السياسية رفيعة المستوى التي تهدف إلى إبرام صفقة بشأن ترتيبات الحدود والعبور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لجبل طارق دون اتفاق في بروكسل يوم الخميس.

لم تعد الأراضي البريطانية ذات الحكم الذاتي جزء من الاتحاد الأوروبي مع خروج المملكة المتحدة الرسمي من الكتلة في عام 2020، ولكن تم استبعادها من اتفاقية التجارة والتعاون التي حددت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان اجتماع يوم الخميس بين وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ورئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس شيفوفيتش هو الثاني من نوعه خلال شهر.

تم تكثيف المحادثات مؤخرًا، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يربط النهاية الفضفاضة الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب للانتخابات الأوروبية في يونيو/ حزيران،، وهي الأولى منذ خروج المملكة المتحدة الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

وقال سيفوفيتش للصحفيين إن مناقشات يوم الخميس "جرت في جو بناء" مع "اختراقات إضافية" في مجالات الاتفاق المستقبلي المحتمل.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "جميع الأطراف مطمئنة إلى أن الاتفاقية تقترب وستعمل عن كثب وبسرعة على المجالات العالقة نحو اتفاق شامل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وقال سيفوفيتش أيضًا إن الفرق الفنية ستشرع في وضع مقترحات جديدة بناءً على الأفكار المطروحة في الاجتماع في أقرب وقت غدًا.

وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "أكد اجتماع اليوم التزامنا المشترك بجلب الثقة واليقين القانوني والاستقرار لحياة وسبل عيش سكان كامبو دي جبل طارق".

لكن شيفتشوفيتش اعترف أيضًا بالنقاط العالقة المتبقية في المفاوضات، والتي امتنع عن تفصيلها.

جبل طارق

يقع جبل طارق، المعروف أيضًا باسم الصخرة، في الطرف الجنوبي من إسبانيا وكان تاريخيًا موضع احتكاك مع المملكة المتحدة، التي تدافع بحماس عن سيادتها على الإقليم. وتطالب مدريد بالسيادة على أجزاء من جبل طارق ودعت إلى "إنهاء استعمار" الإقليم.

تم إحياء هذه التوترات بعد قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة وصفها رئيس وزراء جبل طارق بيكاردو نفسه بأنها "تهديد وجودي" لاقتصاد الإقليم، وأثارت مخاوف من وجود حدود صعبة مع عمليات فحص الجمارك وجوازات السفر بين جبل طارق وإسبانيا المجاورة.

صوت 96% من سكان جبل طارق ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتوقفت المحادثات في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات بين المملكة المتحدة وإسبانيا حول كيفية إدارة الحدود بين جبل طارق وإسبانيا، والترتيبات الخاصة بمطار جبل طارق، الذي تستخدمه القوات الجوية الملكية البريطانية (RAF) وللرحلات التجارية.

ودعت إسبانيا مسؤولي الحدود الإسبانيين أو الأوروبيين إلى أن يتمركزوا في المطار. كما تريد إجراء فحوصات شنغن الحدودية للوافدين إلى المطار لتجنب عمليات التفتيش على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق.

لكن هذه المقترحات تعتبر تجاوزًا للخطوط الحمراء للمملكة المتحدة. واجه كاميرون ضغوطًا متزايدة من لجنة التدقيق الأوروبية في مجلس العموم، والتي اتهمته مؤخرًا بـ "السماح للبندول بالتأرجح بعيدًا في اتجاه الاتحاد الأوروبي" مما يعني أن جبل طارق سيصبح إقليمًا بريطانيًا في الخارج "بالاسم فقط".

وتؤكد جميع الأطراف إنها ستبقى على اتصال وثيق، حيث قال شيفوفيتش إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.