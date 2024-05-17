الشرطة الفرنسية تقتل مُسلحاً حاول إضرام النار في كنيس يهودي

قالت الشرطة الوطنية إن الضباط تمّ تنبيههم في وقت مبكر من صباح الجمعة إلى أن الدخان يتصاعد من الكنيس، وواجهوا الرجل وجها لوجه عندما وصلوا إلى هناك.

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قضت الشرطة الفرنسية بالرصاص على رجل مسلح بسكين وقضيب معدني، يشتبه في أنه أشعل النار في معبد يهودي في مدينة روان بمنطقة نورماندي شمال فرنسا، في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أنه تم "تحييد" المسلح، وقال: "في روان، قام عناصر الشرطة الوطنية في وقت مبكر من هذا الصباح بتحييد شخص مسلح، كان يريد بشكل واضح إشعال النار في الكنيس اليهودي في المدينة. أهنئهم على تفاعلهم وعلى شجاعتهم".

وقال دارمانان في تغريدة اخرى: "جئت إلى روان لأهنئ رجال الإطفاء وضباط الشرطة الذين قاموا بعملهم بشجاعة: سأقوم بتقليد وسام لضابط الشرطة الشاب الذي نجح في تحييد المهاجم والذي ضمن احترام فرنسا وقيمها".

وقالت الشرطة الوطنية إن الضباط تمّ تنبيههم في وقت مبكر من صباح الجمعة إلى أن الدخان يتصاعد من الكنيس، وواجهوا الرجل وجها لوجه عندما وصلوا إلى هناك.

وقالت خدمة معلومات الشرطة الوطنية إن الرجل اندفع بإتجاه الضباط بسكين وقضيب معدني. وتمّت الإشارة إلى أحد أعوان الأمن أطلق النار وأصاب الرجل بجروح قاتلة.

وقال رئيس بلدية روان، نيكولا ماير روسينول، إنه يعتقد أن الرجل تسلق إلى حاوية قمامة وألقى "نوعا من زجاجة مولوتوف" داخل الكنيس، مما أدى إلى اشتعال حريق وتسبب في "أضرار جسيمة".

وأضاف روسينول قوله: "عندما تتعرض الطائفة اليهودية لهجوم، فهذا هجوم على المجتمع الوطني، وهو هجوم على فرنسا، هجوم على جميع المواطنين الفرنسيين".

للتذكير، تزايدت التوترات والغضب في فرنسا بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وتشير التقارير الأمنية إلى تصاعد الأعمال المعادية للسامية في البلاد، التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود والمسلمين في أوروبا الغربية.