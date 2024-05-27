Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

منتجو الحليب في أوروبا يطالبون المفوضية الأوروبية بأسعار حليب "عادلة"

تماثيل أبقار جاب بها المتظاهرون شوارع بروكسل في اتجاه مقر المفوضية الأوروبية
تماثيل أبقار جاب بها المتظاهرون شوارع بروكسل في اتجاه مقر المفوضية الأوروبية Copyright Mark Carlson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Mark Carlson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  Adel Dellal
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

سار المتظاهرون خلال مسيرتهم الاحتجاجية وهم يدفعون تماثيل بقر مصنوعة من الجبس على الطرقات، تحمل كل بقرة علما من أعلام دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة واضحة على توحيد مطالب المزارعين في مختلف دول الاتحاد.

اعلان

جاب منتجو الألبان من مختلف الدول الأوروبية شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل وصولا إلى مقر المفوضية الأوروبية، في مظاهرة احتجاجية بشأن أسعار الحليب. وتزامنت الحركة الاحتجاجية مع انعقاد اجتماع لوزراء الزراعة الأوروبيين.

وسار المتظاهرون خلال مسيرتهم الاحتجاجية وهم يدفعون تماثيل بقر مصنوعة من الجبس على الطرقات، تحمل كل بقرة علما من أعلام دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة واضحة على توحيد مطالب المزارعين في مختلف دول الاتحاد.

ودعا المتظاهرون المفوضية إلى تحديد أسعار حليب "عادلة"، على حدّ قول منتج الحليب البلجيكي دانييل هيك، الذي قال: "جئنا إلى بروكسل للمطالبة بتنظيم أسعار الحليب على المستوى الأوروبي كي تكون لدينا الوسائل لتكييف العرض مع الطلب من أجل الحفاظ على توازن الأسعار، والحصول على سعر يغطي تكاليف الإنتاج في المزارع".

من جهته قال فين بيترسن، وهو منتج حليب دنماركي: "نأمل في الحصول على سعر عادل للحليب، لذلك نريد أن نظهر أن ذلك مهم بالنسبة لنا. إذا أردنا إنتاج الحليب في المستقبل، فيجب أن تكون لدينا أسعار، لذلك تظاهر العشرات من مزارعي الألبان من جميع أنحاء أوروبا اليوم في بروكسل للمطالبة بأسعار عادلة ودخل عادل، كجزء من اجتماع وزراء الزراعة الأوروبيين المنعقد بالموازاة مع تحركنا في بروكسل. سيتجه الشباب نحو الزراعة، وكما هو الحال الآن، هي ليست ذات قيمة، وهذا ليس عدلاً".

ويطالب منتجو الحليب إلى جانب "مجلس الحليب الأوروبي" الاتحاد الأوروبي باعتماد قوانين حماية لأسعار إنتاج الحليب لمنع سعر السوق من الانخفاض إلى أسعار تكون أقل من التكلفة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الشانزليزيه يمد سُفرة مجانية ضخمة لـ4000 شخص والطعام أعده أبرز طهاة باريس

شاهد: الأبقار الدنماركية تقفز فرحا لذهابها إلى الهواء الطلق بعد فترة الشتاء

نيوزيلندا تحظر تصدير الأبقار الحية بسبب مخاوف من المس برفاهيتها

المفوضية الأوروبية مظاهرات زراعة بلجيكا