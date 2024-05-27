منتجو الحليب في أوروبا يطالبون المفوضية الأوروبية بأسعار حليب "عادلة"

سار المتظاهرون خلال مسيرتهم الاحتجاجية وهم يدفعون تماثيل بقر مصنوعة من الجبس على الطرقات، تحمل كل بقرة علما من أعلام دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة واضحة على توحيد مطالب المزارعين في مختلف دول الاتحاد.

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جاب منتجو الألبان من مختلف الدول الأوروبية شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل وصولا إلى مقر المفوضية الأوروبية، في مظاهرة احتجاجية بشأن أسعار الحليب. وتزامنت الحركة الاحتجاجية مع انعقاد اجتماع لوزراء الزراعة الأوروبيين.

وسار المتظاهرون خلال مسيرتهم الاحتجاجية وهم يدفعون تماثيل بقر مصنوعة من الجبس على الطرقات، تحمل كل بقرة علما من أعلام دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة واضحة على توحيد مطالب المزارعين في مختلف دول الاتحاد.

ودعا المتظاهرون المفوضية إلى تحديد أسعار حليب "عادلة"، على حدّ قول منتج الحليب البلجيكي دانييل هيك، الذي قال: "جئنا إلى بروكسل للمطالبة بتنظيم أسعار الحليب على المستوى الأوروبي كي تكون لدينا الوسائل لتكييف العرض مع الطلب من أجل الحفاظ على توازن الأسعار، والحصول على سعر يغطي تكاليف الإنتاج في المزارع".

من جهته قال فين بيترسن، وهو منتج حليب دنماركي: "نأمل في الحصول على سعر عادل للحليب، لذلك نريد أن نظهر أن ذلك مهم بالنسبة لنا. إذا أردنا إنتاج الحليب في المستقبل، فيجب أن تكون لدينا أسعار، لذلك تظاهر العشرات من مزارعي الألبان من جميع أنحاء أوروبا اليوم في بروكسل للمطالبة بأسعار عادلة ودخل عادل، كجزء من اجتماع وزراء الزراعة الأوروبيين المنعقد بالموازاة مع تحركنا في بروكسل. سيتجه الشباب نحو الزراعة، وكما هو الحال الآن، هي ليست ذات قيمة، وهذا ليس عدلاً".

ويطالب منتجو الحليب إلى جانب "مجلس الحليب الأوروبي" الاتحاد الأوروبي باعتماد قوانين حماية لأسعار إنتاج الحليب لمنع سعر السوق من الانخفاض إلى أسعار تكون أقل من التكلفة.