شاهد: احتجاجات في فرنسا بعد تحقيق اليمين المتطرف صعودا مدويا في الانتخابات الأوروبية

بقلم: يورونيوز

خرج المئات من الأشخاص في باريس، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأوروبية، التي سجلت صعودا مدويا لليمين المتطرف.

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تجمع مئات الأشخاص في باريس مساء الأحد للتعبير عن غضبهم إزاء نتيجة الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي التي وضعت حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في مرتبة متقدمة على الأحزاب الأخرى في فرنسا.

وردد حشد محبط من الناخبين من الخضر والاشتراكيين واليسار المتطرف شعارات مناهضة للفاشية ودعوا إلى تحالف قوى اليسار قبل انتخابات مبكرة مفاجئة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه حل الجمعية الوطنية بعد أن تكبد حزبه هزيمة ثقيلة في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف فوزاً تاريخياً في فرنسا بحصوله على أكثر من 32% من الأصوات، وفقاً لاستطلاعات الرأي، أي ضعف حصيلة حزب التجديد الوسطي الذي يتزعمه ماكرون.