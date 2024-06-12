ماكرون يدعو المعتدلين من اليسار واليمين إلى الاتحاد ضد اليمين المتطرف

بقلم: Serge Duchêne مع AP, Le Monde

خاطب الرئيس الفرنسي الناخبين يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أن دعا إلى انتخابات مبكرة في أعقاب الهزيمة الساحقة لحزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية.

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسيين المعتدلين من اليسار واليمين إلى الاتحاد معًا لهزيمة اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية.

وقال ماكرون إنه يريد "أن يجتمع النساء والرجال ذوو النوايا الحسنة، والذين سيكونون قادرين على رفض التطرف، والذين سيضعون أنفسهم في وضع يسمح لهم ببناء مشروع مشترك مخلص ومفيد للبلاد".

وخاطب ماكرون الناخبين الفرنسيين يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أن دعا إلى انتخابات وطنية مبكرة بعد الهزيمة الساحقة لحزبه على يد اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ويهدف خطابه بشكل أساسي إلى شرح قراره الصادم بحل مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، والذي أدى إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد ثلاثة أسابيع من فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال ماكرون إنه قرر إجراء تصويت مبكر لأنه لا يستطيع تجاهل الواقع السياسي الجديد بعد الهزيمة الساحقة، حيث حصل حزب ماكرون على أقل من نصف ما حصل عليه التجمع الوطني وزعيمه جوردان بارديلا.

ويأمل ماكرون، الذي تبقى له ثلاث سنوات في ولايته الرئاسية الثانية، أن يتحد الناخبون لاحتواء اليمين المتطرف في الانتخابات الوطنية، كما لم يفعلوا في الانتخابات الأوروبية.

وقد يؤدي قرار يوم الأحد إلى قيام اليمين المتطرف الفرنسي بتولي رئاسة الحكومة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن إيمانويل ماكرون أكد أيضًا أنه "لا يريد إعطاء مفاتيح السلطة لليمين المتطرف في عام 2027".

نتيجة الانتخابات غير مؤكدة

التحالفات المحتملة ونظام التصويت الفرنسي المكون من جولتين للانتخابات العامة تجعل نتيجة التصويت غير مؤكدة للغاية.

وسارعت أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية إلى تشكيل تحالفات وتقديم مرشحين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في 30 حزيران / يونيو و7 تموز/ يوليو.

على الرغم من وجود اختلافات ملحوظة بين الأحزاب، يبدو أن الشخصيات التي تدعو إلى جبهة موحدة تجمعها رؤية موحدة: عدم التعاون مع ماكرون.

وعلى الرغم من انقساماتها، وافقت الأحزاب اليسارية على تشكيل تحالف في نهاية يوم الاثنين، يضم الخضر والاشتراكيين والشيوعيين وحزب "فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلينشون، وهو حزب يساري متطرف.

وتعمل قائدة التجمع الوطني، مارين لوبن، على تعزيز قوة اليمين من أجل ترجمة الانتصار الأوروبي إلى انتصار وطني والاقتراب من السلطة.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب اليميني المتطرف، الذي له تاريخ من العنصرية وكراهية الأجانب، بأكبر عدد من المقاعد الفرنسية في البرلمان الأوروبي، وربما يصل إلى 30 مقعدًا من أصل 81 مقعدًا في فرنسا.