الدنمارك تسحب معكرونة كورية شهيرة من الأسواق قائلة إنها قد تتسبب في تسمم

بقلم: يورونيوز

سحبت السلطات الدنماركية ثلاثة أنواع من منتجات المعكرونة سريعة التحضير الحارة المستوردة من كوريا الجنوبية من أسواقها بسبب المخاطر المحتملة، أبرزها التسمم الحاد.

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يتم تصنيع المعكرونة في شركة "Samyang Foods"، وهي واحدة من أكبر الشركات في كوريا الجنوبية، ويتم بيعها في جميع أنحاء العالم.

وقالت إدارة الغذاء الدنماركية إن المنتجات تحتوي على جرعة عالية جدًا من مادة الكابسيسين، وهو عنصر نشط في الفلفل الحار، ولكنها أيضًا مادة كيميائية يمكن أن تكون سامة وخطيرة على الصحة.

وأضافت أن الأطفال والمراهقين في الدنمارك يتحدون بعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي لتناول "وعاء حار من حساء المعكرونة"، التي غالباً ما تكون كورية.

وتابعت: "يجب التوقف عن بيع وجبات المعكرونة التي يتم تسويقها على أنها قوية للغاية لأن المستهلكين وخاصة الأطفال معرضون لخطر التسمم الحاد. فهي تحتوي على مادة الكابسيسين بنسبة مرتفعة جدًا لدرجة أنه يمكن أن تشكل خطرًا على الصحة."

وقال هنريك داماند نيلسن، من إدارة الغذاء الدنماركية، إن الأطفال والبالغين الضعفاء وكبار السن معرضون للخطر. وأضاف أنه من المحتمل أن تشمل الأعراض الشعور بالحرقان وعدم الراحة والغثيان والقيء وارتفاع ضغط الدم.

وطالبت الإدارة الدنماركية من المتاجر بإزالة المنتجات من رفوفها.