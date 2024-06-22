انتشال 14 جثة أخرى من ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا والعشرات في عداد المفقودين

بقلم: يورونيوز

تم نقل الجثث التي تم انتشالها الجمعة إلى ميناء في كالابريا. وشاركت ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل في عملية البحث جوًا وبحرًا على بعد نحو 190 كيلومترا من الشاطئ.

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انتشل خفر السواحل الإيطالي 14 جثة أخرى من حطام قارب الأسبوع الماضي في البحر الأيوني قبالة سواحل جنوبي إيطاليا، مما يرفع عدد ضحايا الغرق إلى 34. ولا يزال العشرات في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وتم نقل الجثث التي تم انتشالها الجمعة إلى ميناء في كالابريا. وشاركت ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل في عملية البحث جوا وبحرا على بعد نحو 190 كيلومترا من الشاطئ.

وأفاد الناجون أن النيران اشتعلت في القارب، مما أدى إلى انقلابه قبالة الساحل الإيطالي خلال ليلة الأحد الماضي، بعد حوالي ثمانية أيام من مغادرته تركيا وعلى متنه حوالي 75 شخصًا من إيران وسوريا والعراق، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات أخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ويجري علاج أحد عشر ناجيًا على الشاطئ.

وقالت وكالات أممية إن الوفيات الأخيرة ترفع عدد الضحايا إلى أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط ​​حتى الآن هذا العام، أي بمعدل خمسة قتلى يوميًا.

من جهتها نددت المنظمات الإنسانية بأعداد الوفيات الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين باعتبارها دليلًا على فشل سياسة الهجرة الأوروبية.