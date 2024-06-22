Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

انتشال 14 جثة أخرى من ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا والعشرات في عداد المفقودين

انتشال جثث
انتشال جثث Copyright Valeria Ferraro/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Valeria Ferraro/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تم نقل الجثث التي تم انتشالها الجمعة إلى ميناء في كالابريا. وشاركت ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل في عملية البحث جوًا وبحرًا على بعد نحو 190 كيلومترا من الشاطئ.

اعلان

انتشل خفر السواحل الإيطالي 14 جثة أخرى من حطام قارب الأسبوع الماضي في البحر الأيوني قبالة سواحل جنوبي إيطاليا، مما يرفع عدد ضحايا الغرق إلى 34. ولا يزال العشرات في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وتم نقل الجثث التي تم انتشالها الجمعة إلى ميناء في كالابريا. وشاركت ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل في عملية البحث جوا وبحرا على بعد نحو 190 كيلومترا من الشاطئ.

وأفاد الناجون أن النيران اشتعلت في القارب، مما أدى إلى انقلابه قبالة الساحل الإيطالي خلال ليلة الأحد الماضي، بعد حوالي ثمانية أيام من مغادرته تركيا وعلى متنه حوالي 75 شخصًا من إيران وسوريا والعراق، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات أخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ويجري علاج أحد عشر ناجيًا على الشاطئ.

وقالت وكالات أممية إن الوفيات الأخيرة ترفع عدد الضحايا إلى أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط ​​حتى الآن هذا العام، أي بمعدل خمسة قتلى يوميًا.

من جهتها نددت المنظمات الإنسانية بأعداد الوفيات الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين باعتبارها دليلًا على فشل سياسة الهجرة الأوروبية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

عملية إنقاذ صعبة.. خفر السواحل الإيطالي ينقذ شخصين بعد اصطدام قاربهما بالصخور

خفر السواحل اليوناني ينتشل جثث ثلاث مهاجرين بعد غرق زورقهم

اتهام قوات خفر السواحل في ليبيا بإطلاق النار أثناء عملية إنقاذ لمهاجرين في عرض البحر

إدارة السواحل إيطاليا غرق سفينة الهجرة غير الشرعية مهاجرون