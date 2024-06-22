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جدونا
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جزيرة كابري الإيطالية تحظر السياح مؤقتًا بسبب أزمة مياه

منظر عام لميناء كابري، الأربعاء 17 أبريل 2024.
منظر عام لميناء كابري، الأربعاء 17 أبريل 2024. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  Euronews مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

بسبب خلل في إمدادات المياه لجزيرة كابري الإيطالية الشهيرة، توقف وفود السياح إلى الجزيرة بعد حظر فرضته السلطات المحلية مؤقتا.

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دفعت حالة طوارئ متعلقة بإمدادات المياه عمدة جزيرة كابري، إحدى الجزر الأكثر شعبية في إيطاليا، إلى أن يأمر بوقف وصول السياح يوم السبت. وجاءت هذه الخطوة بسبب أزمة حرمت بعض المناطق من أي إمدادات للمياه.

وقال العمدة باولو فالكو إنه بدون إمدادات المياه، من المستحيل ضمان الخدمات الأساسية لـ"آلاف الأشخاص" الذين يأتون إلى الجزيرة يوميًا خلال الموسم السياحي.

وأضاف فالكو أن "وضع النظافة والصحة متأزم، وقد اتخذنا إجراءاتنا المضادة وقمنا بتفعيل وحدة الأزمات وأصدرنا أمرًا تقييديًا".

ونجمت حالة الطوارئ ناجمة عن فشل في نظام المياه في البر الرئيسي الذي يوفر الإمدادات الحيوية للجزيرة الشهيرة.

في الوقت الحالي، لا يزال يتم توفير المياه لمعظم كابري، لكن بعض المناطق المعزولة في بلدية أناكابري العليا جافة بالفعل.

وتقوم الخزانات المحلية فقط بتزويد الشبكة، والتي تتعرض لخطر النفاد في حالة عدم وجود إمدادات من البر الرئيسي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل صهاريج إلى الجزيرة لدعم الخدمات الأساسية التي تتطلب المياه.

وتم نشر أمر العمدة بعد وقت قصير من الساعة 9 صباحًا مما تسبب في توقف فوري لحركة السفن في المنطقة.

وقد أدت هذه الخطوة إلى تشكل طوابير طويلة من الركاب في مكاتب التذاكر في موانئ مدينة نابولي الجنوبية، وهي نقطة المغادرة لمعظم العبارات المتجهة إلى كابري.

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