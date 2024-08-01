أولمبياد باريس: ندى حافظ تتألق وهي حامل في شهرها السابع وتبلغ دور الـ16

بقلم: يورونيوز

في حدث استثنائي خلال أولمبياد باريس، أثارت المبارزة المصرية ندى حافظ إعجاب الجميع بعد أن شاركت في المنافسة وهي حامل في شهرها السابع، ووصلت إلى دور الـ16 في سيف النساء.

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حافظ، البالغة من العمر 26 عامًا، أكدت عبر إنستغرام أنها "تحمل واحدة أولمبية صغيرة"، مشيرة إلى التحديات الجسدية والعاطفية التي واجهتها.

من جهة أخرى، وقع حادث غير عادي حيث تم اعتقال مدرب قوارب كاياك فرنسي بعد مشاجرة مع الشرطة بسبب التبول في الأماكن العامة. المدرب الذي كان يشارك في الفعاليات الأولمبية شرق باريس، قوبل بتصرفات غير لائقة تجاه الضباط، مما أدى إلى تعليق عمله وفتح تحقيق من قبل السلطات.

في الرياضات الأخرى، تألقت سيمون بايلز، النجمة الأمريكية في الجمباز، بفوزها بالميدالية الذهبية، مما عزز مكانتها كأعظم لاعبة في تاريخ الرياضة. في السباحة، حققت الأسترالية كايلي ماكيون فوزًا مميزًا في سباق 100 متر للسيدات، متفوقة على ريغان سميث، حاملة الرقم القياسي العالمي.

سيمون بايلز تؤدي على القضبان غير المستوية خلال الجولة النهائية لفرق الجمباز الفني للسيدات في حلبة بيرسي في باريس AP/Natacha Pisarenko

في كرة السلة، تأهلت فرنسا وألمانيا وكندا إلى ربع النهائي بعد أداء قوي، وينتظر الإعلان الرسمي عن الفرق المتأهلة بعد إجراء قرعة مباريات ربع النهائي. كما تصدرت دول الاتحاد الأوروبي جدول الميداليات، مع تنافس اليابان والصين وأستراليا على المراكز الأولى.

في أجواء مثيرة من المنافسة، أحرزت السباحة الأسترالية كايلي ماكيون فوزًا لافتًا في سباق 100 متر للسيدات، متفوقةً على حامل الرقم القياسي العالمي ريغان سميث. ماكيون سجلت زمنًا قدره 57.33 ثانية، متفوقة بفارق مريح على منافستها الأمريكية في أداء أظهر براعتها وإصرارها.

السباحة الأسترالية كايلي ماكيون تحتفل بفوزها بسباق 100 متر للسيدات في باريس AP/Ashley Landis

وفي مجال الرجبي، أظهرت سيدات نيوزيلندا قوةً متواصلة بفوزهن بالميدالية الذهبية في سباعيات الرجبي، بعد تغلبهن على كندا 19-12. هذا التتويج يمثل استمرارًا لهيمنة نيوزيلندا في هذه البطولة، بينما حصلت الولايات المتحدة على الميدالية البرونزية بفوزها على أستراليا 14-12، محققةً إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في أولمبياد السباعيات.

رغم فوزها بالميدالية الذهبية، أعربت بورتيا وودمان ويكليف، إحدى أبرز لاعبات نيوزيلندا، عن خيبة أملها من أدائها، مشيرةً إلى أنها لعبت "أسوأ بطولة في مسيرتها". ورغم ذلك، أعربت عن امتنانها لدعم زميلاتها، مما أتاح لها تقديم أفضل ما لديها.

من ناحية أخرى، تواجه السلطات الأولمبية البريطانية تحقيقًا بشأن لاعبة سباعيات الرجبي للسيدات إيمي ويلسون هاردي على خلفية مزاعم عنصرية، بعد ظهور رسالة مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم عدم إيقاف ويلسون هاردي، فقد غابت عن المباراة الأخيرة من البطولة الأولمبية، حيث قيل إن غيابها كان بسبب إصابة.

لاعبة منتخب بريطانيا العظمى إيمي ويلسون هاردي، في الوسط، تنضم إلى زميلاتها في الفريق بعد خسارتهن في مباراة ربع النهائي لسباعيات الرغبي للسيدات بين بريطانيا العظمى والولايات ال AP/Tsvangirayi Mukwazhi

فرنسا وألمانيا وكندا تتألق في ربع نهائي كرة السلة للرجال

أثبتت فرنسا براعتها في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث حققت انتصارًا مثيرًا على اليابان 94-90 في الوقت الإضافي، لتضمن مكانها في الدور ربع النهائي لكرة السلة للرجال. وسينضم إلى فرنسا في الأدوار الحاسمة كل من ألمانيا وكندا، مع انتظار نتيجة المباراة الحاسمة بين الولايات المتحدة وجنوب السودان لتحديد الفريق الأخير في ربع النهائي.

ستظل هوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي غير معروفة حتى يوم السبت، عندما تُجرى قرعة المباريات. ومن المقرر أن تبدأ المباريات الحاسمة الأسبوع المقبل في باريس، حيث يتطلع الجميع إلى مواجهات مثيرة ومشوقة.

جدول الميداليات المحدث: حصد الاتحاد الأوروبي 45 ميدالية، حيث تتصدر اليابان والصين وأستراليا كدول فردية