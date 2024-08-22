وزير مجري يهدد: قد نرسل المهاجرين إلى بروكسل إذا استمر ضغط الاتحاد الأوروبي لقبول طالبي اللجوء

بقلم: يورونيوز

حذر غيرغيلي غولياس، الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء في المجر، من أن بلاده قد تلجأ إلى إرسال المهاجرين مباشرة إلى بروكسل إذا استمر الاتحاد الأوروبي في الضغط على المجر لقبول المزيد من طالبي اللجوء.

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وقال غولياس خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس: "إذا كانت بروكسل ترغب في استقبال المهاجرين، فسنوفر لهم تذاكر ذهاب فقط. إذا استمر الاتحاد الأوروبي في جعل من المستحيل علينا وقف الهجرة عند الحدود الخارجية، سنقوم بإرسالهم إلى هناك".

جاءت تصريحات غولياس ردًا على الغرامة التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية في يونيو الماضي والتي بلغت 200 مليون يورو. وفرضت الغرامة على المجر بسبب تجاهلها المتكرر لقوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وخاصةً بعدم إتاحة إجراءات اللجوء بشكل ملائم لمن يسعون إلى الحماية الدولية في البلاد.

أضاف غولياس أن حماية الحدود الخارجية لمنطقة "شنغن" هي مسؤولية مشتركة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المجر، التي تقع على حدود صربيا وأوكرانيا، تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن دون تلقي أي دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى ما أسماه بـ"النفاق" من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يُسمح باستخدام "مناطق العبور" لاحتجاز طالبي اللجوء في دول أوروبية أخرى، بينما تُدان المجر وتتعرض للغرامات لنفس الممارسة.

في وقت سابق، أكد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي". وصف أوربان قرار المحكمة بأنه "غير مقبول"، مشيرًا إلى أن "المهاجرين غير الشرعيين أصبحوا أهم لدى بيروقراطيي بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين".

تعود جذور النزاع بين المجر والاتحاد الأوروبي بشأن سياسة اللجوء إلى ديسمبر 2020، عندما قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المجر تعرقل تقديم طلبات اللجوء بشكل ملائم من خلال احتجاز طالبي اللجوء في "مناطق العبور" تحت ظروف تصل إلى حد الاحتجاز، مما يحرمهم من حق الاستئناف.

وعندما تجاهلت المجر هذا الحكم، فرضت المحكمة عليها غرامة ضخمة في يونيو الماضي، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم تأخير في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي.