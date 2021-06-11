بعد وفاة شابة.. إيطاليا توقف استخدام "أسترازينيكا" لمن هم دون 60 عاماً

قالت الحكومة الإيطالية يوم الجمعة إنها قيدت استخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا ليقتصر على الأفراد فوق 60 عاما وذلك بعد وفاة شابة بتجلط دموي عقب حصولها على التطعيم.

وتوفيت كاميلا كانيبا يوم الخميس عن 18 عاما بعد حصولها على اللقاح يوم 25 مايو أيار مما فجر عاصفة من الجدل في إيطاليا بشأن اللقاح الإنجليزي-السويدي الذي يمنح للبالغين في كل الفئات العمرية رغم مخاوف طبية أثيرت من قبل.

وقال فرانشيسكو فيجليولو المفوض الإيطالي الخاص بكوفيد-19 في مؤتمر صحفي "سيُمنح أسترازينيكا فقط للأفراد فوق سن الستين".