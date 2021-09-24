دراسة: لقاح سينوفاك عالي الكفاءة في مكافحة الأعراض الخطيرة لكوفيد-19

كشفت دراسة ماليزية كبيرة أن لقاح سينوفاك المضاد لمرض كوفيد-19 فعال جدا في مكافحة الأعراض الخطيرة للمرض، رغم أن لقاحات منافسة من فايزر/بيونتك وأسترازينيكا أثبتت معدلات حماية أفضل.

وتعطي أحدث بيانات دفعة للشركة الصينية المصنعة التي يخضع لقاحها لتدقيق متزايد بشأن فاعليته، بعد تقارير عن إصابات بين أفراد أطقم طبية تلقوا جرعة سينوفاك كاملة في إندونيسيا وتايلاند.

وقال مسؤولو صحة للصحفيين يوم الخميس إن الدراسة، التي أجرتها الحكومة الماليزية أظهرت أن 0.011 بالمئة من نحو 7.2 مليون تلقوا لقاح سينوفاك احتاجوا للعلاج، في وحدات الرعاية المركزة جراء الإصابة بكوفيد-19.

وفي المقابل احتاج 0.002 بالمئة من نحو 6.5 مليون متلقي للقاح فايزر/بيونتك دخول وحدات الرعاية، بعد الإصابة بالمرض، بينما بلغت النسبة 0.001 بالمئة من 744958 ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا.

وقال مسؤول في معهد البحوث السريرية الذي أجرى الدراسة مع فريق عمل ماليزي مكلف بالتصدي لكوفيد-19، إن التطعيمات - بغض النظر عن العلامة التجارية - قللت من خطر دخول العناية المركزة بنسبة 83 بالمئة، وقللت من خطر الوفاة بنسبة 88 بالمئة، بناء على دراسة أصغر شملت نحو 1.26 مليون شخص.

وأضاف المسؤول قائلا إن إجمالي معدل دخول وحدات العناية المركزة بين الأفراد، الذين تم تطعيمهم بالكامل، انخفض وبلغ 0.0066 بالمئة.

وانخفض معدل الوفاة بين من تلقوا جرعة التطعيم كاملة، إذ سجلت 0.01 بالمئة فحسب، ومعظم الوفيات هم ممن تجاوزوا الستين أو من المصابين بأمراض مزمنة.