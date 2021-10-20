وزيرالصحة البريطاني يعلن أن إصابات كورونا قد تصل إلى 100 ألف يوميا

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد الأربعاء إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا قد ترتفع إلى 100 ألف حالة يوميا، لكن الحكومة لن تلجأ إلى تطبيق ما يعرف بالخطة البديلة بشأن إجراءات الطواريء في الوقت الحالي.

وأضاف جاويد في مؤتمر صحفي "نتابع البيانات بدقة ولن نطبق الخطة البديلة للإجراءات الطارئة في الوقت الراهن لكن سنواصل توخي اليقظة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات".

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت الأربعاء 49139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و179 حالة وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالفيروس.

وكانت بريطانيا قد سجلت الثلاثاء 43738 إصابة و 223 وفاة.

ويتزايد عدد الإصابات بشكل متسارع حيث قفزت الحالات خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 17 بالمئة مقارنة بسبعة أيام سابقة.