شاهد: طاقم "دراغون" من "سبيس إكس" يصل إلى محطة الفضاء الدولية

وصل أربعة رواد فضاء، ثلاثة من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورابع من وكالة الفضاء الأوروبية، إلى محطة الفضاء الدولية الخميس حيث التحمت كبسولتهم، "كرو دراغون" التي تصنعها سبيس إكس، بالمختبر، لبدء مهمة علمية تستمر ستة أشهر.

المهمة المعروفة باسم "كرو- 3 (الطاقم3)"، جزء من شراكة بمليارات الدولارات، بين وكالة الفضاء الأمريكية وشركة الفضاء سبيس إكيس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، بعد انتهاء برنامج المكوك الفضائي، وهو ما يعني نهاية الاعتماد على روسيا في رحلات النقل المرتبطة بمحطة الفضاء الدولية.

جاء هذا بعد نحو 21 ساعة من انطلاق الفريق في كبسولة على صاروخ فالكون 9 الذي تصنعه سبيس إكس، من مركز كينيدي الفضائي التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية مساء الأربعاء، بعد تأجيل متكرر بسبب الطقس السيء الذي أدى لتأخر الإقلاع أسبوعا ونصف.

وتم الالتحام بالمحطة بينما كانت المركبة كرو دراغون، التي أطلق عليها اسم إندورانس، ومحطة الفضاء تحلقان على ارتفاع 420 كيلومترا فوق شرق البحر الكاريبي، وفق ناسا.

ويتألف الطاقم من ثلاثة رواد أمريكيين من ناسا هم رائد الفضاء المخضرم توم مارشبيرن البالغ من العمر 61 عاما وراجا تشاري، 44 عاما وكايلا بارون 34 عاما، إضافة إلى الألماني ماتياس ماورر، صاحب الـ 51 عاما من وكالة الفضاء الأوروبية.

واستقبل الطاقم الجديد الرواد الثلاثة الموجودون بالمحطة بالعناق وهم الروسيان بيوتر دوبروف وأوليج نوفيتسكي والرائد مارك فاند هاي من ناسا.

يذكر أن شركة سبيس إكس أنشأها الملياردير إيلون ماسك في عام 2002، وهو أيضا مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.