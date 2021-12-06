إصابات كورونا في العالم تتجاوز 265.13 مليون والوفيات 5.55 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 265.13 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و549892.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 790810 49121843

الهند 473326 34633255

البرازيل 615606 22138247

المملكة المتحدة 145551 10421104

روسيا 578241 9769011

تركيا 77610 8878498

فرنسا 119506 7875012

إيران 130124 6131356

ألمانيا 102954 6127230

الأرجنتين 116639 5337692

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 23873 2083889

42 ‬‬‬‬- الأردن 11715 971401

45 - المغرب 14787 950501

48 - الإمارات 2148 742214

50 ‬- تونس 25398 718278

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.