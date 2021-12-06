تنديدٌ أممي باستخدام المجلس العسكري في ميانمار للقوة المفرطة بحق المتظاهرين

دعت الأمم المتحدة ميانمار إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل بعد أن صدمت سيارة لقوات الأمن متظاهرين مناهضين للانقلاب مما أدى لمقتل مقتل خمسة منهم حسبما ذكرت وسائل إعلام وشهود.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تقتحم مجموعة من المحتجين المناهضين للانقلاب يوم الأحد في مدينة يانجون وجثثا مُمددة في الطريق. وقال شهود لرويترز إن العشرات أصيبوا.

وقال راماناثان بالاكريشنان منسق الأمم المتحدة في ميانمار في بيان "يجب محاسبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين العزل".

وذكر موقع (ميانمار ناو) الإخباري أن الحادث وقع بعد دقائق من تجمع حشد من المحتجين على انقلاب الأول من فبراير شباط. وأضافت أن خمسة قتلوا على الأقل وألقي القبض على 15.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنه "راعها أنباء قيام قوات الأمن بإطلاق النار ودهس عدد من المحتجين السلميين وقتلهم".

ولم يرد متحدث عسكري على محاولات رويترز الاتصال به للتعقيب على الواقعة.