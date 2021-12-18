باريس تلغي عروض الألعاب النارية واحتفالات ليلة رأس السنة بسبب أوميكرون

ذكرت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسية يوم السبت أن باريس ألغت العروض المزمعة بالألعاب النارية فضلا عن الاحتفالات التي تقام عادة في شارع الشانزليزيه ليلة رأس السنة الجديدة اتساقا مع القواعد الحكومية للحيلولة دون تفشي متحور أوميكرون.

كان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد أعلن الجمعة حظر الحفلات العامة الكبرى وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وأوصى المواطنين، حتى من حصل منهم على اللقاح، بإجراء فحص طبي لكوفيد-19 قبل التجمع في حفلات العام الجديد.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران يوم السبت إن ما يصل إلى عشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور أوميكرون.

وأضاف أن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي لتشديد الشروط الصحية المطلوبة لدخول بعض الأماكن.