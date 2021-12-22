ما الذي يخبئه عام 2022 لأسعار العقارات العالمية؟

الاغلاق والعمل عن بعد والإجازات المؤجلة: اعتدنا على مفردات الوباء ونعيش وفقاً لوتيرتها. لقد غير كوفيد ديناميكيات قطاع العقارات، أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.

يؤجج التعافي من الوباء التعافي، لكن الاصابات المتزايدة تشكل تهديداً بفرض مزيد من القيود على الحركة.

التعافي غير متكافئ، لكن الاستثمارات وصلت إلى مستوى قياسي: أكثر من 755 مليار دولار في الربع الثالث: أي زيادة بنسبة 50٪ عن العام الماضي.

أصول المستثمرين متنوعة: لا يزال القطاع السكني هو الأكثر نشاطاً، قبل المكاتب. يمثل 29٪ من المعاملات.

إلى جانب الأرقام والإحصاءات، لطالما تأثر سوق العقارات بشدة بالتصميم وبطريقة التفكير والاحساس به.

المصمم الداخلي لورانس لويلين بوين مصمم داخلي. يعتقد أن الكثير قد تغير بالفعل: "يعتقد الناس الآن أن هناك طرقاً دافئة جداً للتزيين وطرقاً شخصية للتصميم. الآن الناس يخططون لأنفسهم. لم يعودوا يفعلون ذلك من أجل الوكيل العقاري الذي سيأتي لتقييم ممتلكاتهم، ولا للزميل الذي سيأتي لاحتساء النبيذ. في الواقع، يبقى الناس في منازلهم، في منازل وبيئات مريحة للغاية، وبيئات منزلية للغاية."

يدفع كوفيد الناس إلى البقاء في منازلهم وقد يستمر هذا الاتجاه. الأذواق تتغير - ما هي الآثار المترتبة على المعاملات؟

ذهب مراسلنا سيريل فورنيريس إلى باريس لإجراء مقابلة مع عائلة تشتري وتبيع بعض أكثر العقارات المرغوبة في العالم.

سيريل فورنيريس ، يورونيوز: “أزمة كوفيد هزت سوق العقارات الباريسي.

لقد كانت واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في العالم منذ عقود.

لكن الأسعار آخذة في الارتفاع مرة أخرى، والعقارات الفاخرة تزدهر، ويتحدث سوذبيز وبارنز عن عام 2021 باعتباره عاماً قياسياَ.

يورونيوز: "الأسعار ترتفع مجدداً، والعقارات الفاخرة تزدهر".

"يعتقد الناس الآن أن هناك طرقاً دافئة جداً للتزيين" يورونيوز

عائلة كريتز تستضيف برنامجاً تلفزيونيا بعنوان "The Parisian Agency". يروي العرض قصتهم الخاصة، قصة شركة عائلية متخصصة في العقارات الفاخرة.

فالنتين كريتز، وسيط، وكريتز وشركاه: "كان عام 2021 أحد أفضل أعوامنا. أحدثت آثار كوفيد فرقاً. على سبيل المثال، في عام 2021، حققنا + 50٪ مقارنة بعام 2020. بالنسبة لنا، إنه عام جيد حقاً ".

أوليفييه كريتز، مؤسس Kretz and Partners: بالنسبة للشقق الكبيرة التي لا تحتوي على مساحة خارجية، انخفضت الأسعار أو استقرت. بالنسبة للآخرى، مع هذه المساحة الخارجية، ارتفعت الأسعار. "

شون كوغلان هو مدير أبحاث أسواق رأس المال في شركة الاستثمار العقاري JLL في مدينة نيويورك. يقدر أنه في عام 2022، سيولي المستثمرون اهتماماً خاصاً للمفاهيم الناشئة.

شون كوغلان، المدير العام لشركة JLL Capital Markets يقول: “لقد دخلنا حقبة جديدة حيث تتشابك أماكن المعيشة والعمل واللعب. ما زلنا في مرحلة التجريب. لا يزال هناك الكثير مما يتعين تحديده وهذا يخلق الفرص. كانت التنمية المستدامة عرضية، وأصبحت الطريقة الوحيدة للمضي قدماً. يمكن للمستثمرين الآن دمج تقنية المجموعات ذات القناعات القوية في مشاريعهم. يمكن أن يؤثر هذا على العديد من قطاعات السوق. أعتقد أنه أحد المواضيع التي ستحفز مجموعات المستثمرين في السوق العام المقبل".

لذلك فإن التنمية المستدامة والتكنولوجيا هي محركات التصميم والابتكار!

"يبحث الجميع عن استثمار آمن" يورونيوز

يقول جميع المستثمرين والمصممين ومندوبي المبيعات إن سوق العقارات يقاوم كوفيد.

لكن الوباء، مثل تغير المناخ، بدأ للتو في إعادة تشكيل ليس الصناعة فحسب، بل المجتمع بأسره لأيضاً.

بالنسبة للمروجين، يصبح علم النفس والثقافة بنفس أهمية التحليل المالي.

في عام 2022، سيتعين على الشركات العقارية التكيف مع طريقة مختلفة تماماً في التفكير في المساحات التي نعيش ونعمل فيها.

بيانات ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر كانون الأول / ديسمبر:

في الأسابيع الأخيرة تأثرت معنويات المستهلكين بسبب أسعار الطاقة وعودة الإجراءات التقييدية.

يمكن أن تؤدي الزيادة في التلوث ومتغير أوميكرون إلى إضعاف الإنفاق خلال عطلة عيد الميلاد.

تنشر تركيا بياناتها الشهرية عن احتياطياتها من النقد الأجنبي.

باعت أنقرة مليار دولار من عملتها الأجنبية لدعم الليرة التي فقدت 30٪ من قيمتها مقابل الدولار. بلغ معدل التضخم مستويات قياسية وغرقت البلاد في أزمة اقتصادية.

أخيرًا ، تنشر "Nike" نتائجها للسنة المالية الثانية وتقوم بمراجعة توقعاتها نزولاً مع مراعاة المهل الزمنية ونقص القوى العاملة.

بالنسبة لعام 2022، لم تعد شركة "Nike" تتوقع نمواً مزدوج الرقم، لكنها تتوقع الآن زيادة المبيعات بنسبة 5٪ فقط.