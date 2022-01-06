شاهد: دبي تستعد لاستقبال الجماهير من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية

تم تأجيل العديد من الأحداث الرياضية حول العالم أو إلغاؤها بسبب الوباء، لكن مع بدء البطولات في العودة، ما الذي يتطلبه الأمر لاستضافتها؟ وهل هناك استعدادات للترحيب بعشاق الرياضات مرة أخرى؟ تتساءل مراسلة يورونيوز ناتالي ليندو "ما الذي يتطلبه الأمر لتنظيم الأحداث الرياضية، وعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب بأمان؟

في الإمارات العربية المتحدة تعود الفعاليات الرياضية ودبي سيفنز بعد توقف دام سنة بسبب وباء كوفيد. تقول ناتالي ليندو "في غضون أيام قليلة سيمتلئ هذا الملعب بآلاف المشجعين لمشاهدة البعض من النجوم الأكثر إثارة في عالم الرغبي سيفنز".

مارات دبي سيفنز هو أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الإمارات العربية المتحدة،

وقال توماس بورويل المدير العام ومدير البطولة: "دبي سيفنز، إمارات دبي سيفنز هو أكبر مهرجان رياضي وترفيهي هنا في الإمارات العربية المتحدة، نحن نبلغ من العمر 52 عاما. لدينا أربعة آلاف ونصف مشارك. ولدينا سلسلة أيتش إس بي سي رغبي سيفنز لأفضل لاعبي الرغبي في العالم، من الرجال والنساء حديثا، من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، مع ثمانية ملاعب صديقة للأسرة، وثلاثة ملاعب كريكيت بيضاوية وأربعة ملاعب كرة شبكة وفضاء للأطفال، هناك الكثير ولجميع الأذواق".

وفي وقت سابق من هذا العام نُظمت بطولة كأس العالم للكريكت رجال تي20، والتي جذبت المشجعين من جميع الأعمار خلال البطولة التي استمرت أربعة أسابيع. ومن المتوقع حضور أكثر من عشرين ألف متفرج من جميع الأعمار في هذا الملعب الليلة، لحضور نهائي كأس العالم "تي20" للرجال بين أستراليا ونيوزيلندا.

كيف كانت تجربة المشجعين الذين حضروا المباراة؟

أحدهم قال: "كانت لعبة جيدة؟ أنا حزين حقًا لأننا خسرنا، لكن أستراليا لعبت على أساس اليوم. ذلك ما يمكن أن تقوم به؟ وصلنا إلى النهائي وأنا سعيد لأننا حققنا ذلك".

واضاف مشجع آخر: "أستراليا استحقت الفوز. إنها مباراة جيدة. كنت آمل أن تصل باكستان للنهائي، لكن أستراليا قدمت أداءً جيدًا للغاية. أحسنت أستراليا".

على بعد كيلومترات قليلة في الجميرة غولف إستيتس، تضم بطولة موانئ دبي العالمية للغولف 50 من أفضل لاعبي الغولف في العالم لنهائيات الموسم. في العام الماضي تم استضافة الحدث دون جمهور.

ذا العام، سيعود كأس دبي العالمي أيضا تحت إشراف مضمار الميدان منذ عام 1996 وهو أحد أغنى سباقات الخيول في العالم

توم فيليبس رئيس قسم الشرق الأوسط للجولة الأوروبية قال: "يفضل اللاعبون العودة إلى دبي كل عام. إنهم يحبون ملعب الغولف. يحضرون عائلاتهم، إنهم يحبون الطقس. إنها حقًا من أهم أحداث العام بالنسبة لهم، وهي نهاية الموسم. لذلك كانوا يلعبون طوال العام. لقد كانوا يحاولون التأهل لهذا الحدث الذي تأهلوا إليه. إنهم هنا وهم يحبون ذلك تمامًا".

في كل عام تستضيف دبي مجموعة واسعة من البطولات، من الشطرنج إلى الكاراتيه والتنس. هذا العام، سيعود كأس دبي العالمي أيضا تحت إشراف مضمار الميدان منذ عام 1996 وهو أحد أغنى سباقات الخيول في العالم. ولا يقتصر الأمر على المحترفين، إذ يتم الترويج لأحداث الرياضيين الهواة ونجوم الغد. أقيمت بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة على مستوى نادي خور دبي للغولف بعد أن اضطرت الدولة المضيفة الأصلية إلى الانسحاب بسبب قيود كوفيد-19.

عادل الزرعوني نائب الرئيس، اتحاد الإمارات للغولف دبي قال: "دبي واحدة من الأماكن القليلة حول العالم المفتوحة، وقد عادت الأشياء إلى طبيعتها، لذلك نرغب في استضافتهم هناك. هكذا بدأنا وقد استغرق الأمر منا حوالي أسبوع للنظر في الأمر. هل يمكننا تنظيمه في مثل هذا المدى القصير؟ عادةً ما يستغرق التحضير لمثل هذه البطولة عاما، حوالي 300 شخص يسافرون من جميع أنحاء العالم، معظمهم من الولايات المتحدة".

عامان مليئان بالتحديات للأحداث الرياضية على مستوى العالم، لكن الأمور تعود ببطء إلى طبيعتها.

تتمتع دبي بموقع فريد لاستضافة الرياضات ذات المستوى العالمي، سواء في موقعها حول العالم أو في بنيتها التحتية

توماس بورويل، المدير العام ومدير بطولة دبي سيفنز قال: "بالنسبة لنا الآن يتعلق الأمر بالترحيب بعودة مائة ألف شخص إلى هذا الموقع. لقد مر أكثر من 700 يوم، مرت سنتان. نحن أكبر وأكبر بطولة للرغبي في العالم، وأكثر من ذلك بكثير. لا يسعنا الانتظار للترحيب بعودة الجمهور، مرحبا بهم مرة أخرى في دبي والعودة إلى الصحراء. نحن متحمسون فقط لفتح أبوابنا. تتمتع دبي بموقع فريد لاستضافة الرياضات ذات المستوى العالمي، سواء في موقعها حول العالم أو في بنيتها التحتية. لقد رأينا ذلك مع بطولة تي 20 ورأينا ذلك مع "آي بي إل" والآن أكبرها. الإمارات، دبي سيفينز ودبي أثبتت مرارًا وتكرارًا خلال الوباء أنها في وضع جيد لخدمة الرياضة العالمية".

كانت استجابة المدينة للوباء وبنيتها التحتية أمرًا حاسمًا بجعل هذه البطولة ممكنة، وفي هذا الشأن يقول عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: "لدينا المرافق ولدينا الخبرة في تنظيم الأحداث من كرة القدم إلى لعبة الكريكيت والرغبي. لدينا بطولة العالم في وقت سابق من هذا الشهر وقبل ذلك لدينا آي بي إل، وهو الأهم لدوري الكريكيت في العالم. نحن أمة تدعم الرياضة. وبدا أنه بعد نجاحاتنا، أصبحنا مضيفين جيدين أيضا، ولكن غالبا أعتقد أن الرياضة تسري في دمائنا".

تفكر دبي في كيفية إحضار المزيد من البطولات الرياضية إلى المدينة من خلال اعتماد ممارسات آمنة طوال عام 2022.