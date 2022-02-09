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الصحة العالمية: تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كوفيد في الشرق الأوسط

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
عمال المختبر يملأون الصناديق بقوارير من لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا، الذي تنتجه شركة فاكسيرا المصرية بالعاصمة القاهرة، 1 سبتمبر 2021
عمال المختبر يملأون الصناديق بقوارير من لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا، الذي تنتجه شركة فاكسيرا المصرية بالعاصمة القاهرة، 1 سبتمبر 2021   -   حقوق النشر  Khaled DESOUKI/AFP

قال مسؤولون بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يوم الأربعاء إن دول الشرق الأوسط شهدت تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الستة الماضية بسبب انخفاض معدلات التطعيم.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للمنطقة أحمد المنظري إن المتوسط اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 التي جرى الإبلاغ عنها ارتفع إلى 110 آلاف في الأسابيع الستة الماضية، بينما ارتفع متوسط الوفيات اليومية إلى 345 في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وحصل أكثر من 35 بالمئة من سكان المنطقة على تطعيم كامل. لكن رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط قالت إن ربع دول المنطقة لم تصل بعد إلى نسبة العشرة بالمئة من تغطية التحصين.

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وتشمل منطقة شرق البحر المتوسط التي يغطيها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الشرق الأوسط ومصر والصومال والسودان وجيبوتي وأفغانستان من بين دول أخرى.