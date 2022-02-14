ألمانيا تخطط لإلغاء معظم قيود كوفيد بحلول آذار/مارس

انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف في ألمانيا، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وسجلت ألمانيا يوم الاثنين 76465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 20 بالمئة مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الولايات الاتحادية يوم الأربعاء لمناقشة إمكانية تخفيف القيود.

وأظهرت مسودة تقرير إلى الاجتماع اطلعت عليها رويترز أن من بين الخطوات المحتملة إلغاء إلزام المتسوقين بمتاجر السلع غير الضرورية بإبراز شهادة تفيد بتلقي التطعيم أو نتيجة فحص سلبية.

وتشمل المسودة أيضاً خططاً لزيادة عدد الحضور بالتجمعات الخاصة في الأماكن المغلقة إلى 20 بشرط تلقي الجميع التطعيمات.

وفي مرحلة ثانية من تخفيف القيود، قد تعيد السلطات فتح الملاهي الليلية وتسمح بدخول من لم يحصلوا على التطعيمات إلى المطاعم بدءا من الرابع من آذار/مارس.

وسيظل وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن العامة ووسائل النقل العام.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أكثرية القيود الموضوعة لمكافحة الجائحة قد ترفع بحلول العشرين من آذار/مارس، بحسب ما تشير وثيقة مشروع حكومية اطّلعت عليها.

وقالت لجنة خبراء ألمانية يوم الأحد إن الحكومة بحاجة إلى وضع خطط لتخفيف القيود، نظراً لأنه من المتوقع أن تستقر أعداد الإصابات في الموجة الحالية من الجائحة في الأسابيع القادمة، لكنها حذرت من تخفيف القيود قبل الأوان.