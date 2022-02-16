هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان إسرائيل في أقل من عشر ساعات.. وخبراء يحذرون من زلزال قوي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، أن هزة أرضية بقوة 3.1 درجة ضربت المناطق الشمالية فجر اليوم الأربعاء.

وكانت هزة أرضية ثانية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، سبقتها مساء أمس الثلاثاء. وهزت المناطق الشمالية وشعر به عدد من السكان. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية محلية عن قسم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي قوله، إن الهزة الأرضية الأولى وقعت عند الساعة 20:54 من مساء يوم الثلاثاء وكان مركزها على بعد 15 كم من شمال شرق مدينة بيسان، الواقعة بالقرب من الحدود مع الأردن.

وأبلغ سكان بلدات عدة في شمال إسرائيل أنهم شعروا بالزلزال، وقالوا إن الأثاث في المنزل تحرك من مكانه من شدة قوة الزلزال.

ويعد هذا الزلزال الثالث الذي يشعر به سكان إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

وقد حذر خبراء جيولوجيا في إسرائيل من أن أي هزة أرضية قوية مقبلة تضرب الدولة العبرية قد تؤدي إلى تدمير وانهيار نحو مليون منزل بشكل كلي أو جزئي، ومقتل حوالي سبعة آلاف شخص ونحو 150 ألف مصاب.

وفي سياق متصل ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا قوته 6.1 درجة هز جزر ماديرا البرتغالية يوم الأربعاء.

وأشار المركز إلى أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة البرتغالية الواقعة في المحيط الأطلسي، وقع على عمق 30 كيلومترا.