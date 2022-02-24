أوكرانيا تغلق موانئها والحرب بين روسيا وأوكرانيا تهدد إمدادات الحبوب العالمية

قال مستشار لكبير معاوني الرئيس الأوكراني إن الجيش علًق الشحن التجاري في الموانئ الأوكرانية بعد أن غزت قوات روسية البلاد، وهو ما يذكي مخاوف من تعطل الإمدادات من مصًدر رئيسي للحبوب والزيوت النباتية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون ومصادر بقطاع الحبوب إن روسيا علًقت حركة السفن التجارية في بحر آزوف حتى إشعار آخر، لكنها أبقت موانئها على البحر الأسود مفتوحة أمام الملاحة.

وأوكرانيا مصًدر رئيسي للذرة التي يتجه معظمها إلى الصين والاتحاد الأوروبي. وتنافس روسيا أيضا في توريد القمح إلى مشترين رئيسيين مثل مصر وتركيا.

وارتفعت أسعار القمح في شيكاغو إلى أعلى مستوى في تسعة أعوام ونصف الخميس بينما يهدد الصراع بعرقلة تدفق الإمدادات من المنطقة، في حين قفزت العقود الآجلة الأوروبية للقمح إلى ذروة قياسية.

وتشكل روسيا وأوكرانيا 29 بالمئة من صادرات القمح العالمية و19 بالمئة من صادرات الذرة و80 بالمئة من الصادرات العالمية لزيت دوار الشمس.