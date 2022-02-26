شاهد: قديروف يقول إنه نشر 12 ألف مقاتل شيشاني لدعم الغزو الروسي في أوكرانيا

قال رمضان قديروف زعيم جمهورية الشيشان اليوم السبت إنه تم نشر 12 ألف مقاتل من بلاده لمعاونة القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا.

وطالب قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الأوكراني بالإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقطع مصور نشره قديروف على حسابه بالموقع الروسي المعادل لموقع فيسبوك، تفاخر قديروف بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد أي خسائر حتى الآن، وقال إن القوات الروسية يمكنها بسهولة الاستيلاء على المدن الأوكرانية الكبيرة بما في ذلك العاصمة كييف.

وقال قديروف "اعتبارا من اليوم وحتى هذه اللحظة، ليس لدينا ضحية واحدة أو جريح واحد، ولا يوجد حتى رجل واحد أصيب بسيلان في الأنف"، نافياً تقارير أوكرانية عن سقوط ضحايا بين صفوف قواته.

وأضاف قديروف: "الرئيس (بوتين) اتخذ القرار الصحيح وسننفذ أوامره تحت أي ظرف من الظروف".

وكثيرا ما وصف قديروف نفسه بأنه "جندي مشاة" لبوتين ورددت كلماته كلمات الرئيس الروسي الذي حث يوم الجمعة الأوكرانيين على الانتفاض ضد حكومتهم التي قال إنها تتكون من "نازيين جدد".

وكان قديروف قد نشر سابقاً قوات شيشانية لدعم العمليات العسكرية للكرملين في دول مثل سوريا وجورجيا.

جنود من الشيشان يستعدون للقتال في أوكرانيا AP Photo

وأظهر مقطع الفيديو آلاف المقاتلين الشيشان يتجمعون في الساحة الرئيسية لعاصمة المنطقة غروزني في استعراض لاستعدادهم للقتال في أوكرانيا.

وخاضت موسكو حربين دمويتين ضد الانفصاليين في الشيشان، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في جنوب روسيا، منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.

لكنها ضخت منذ ذلك الحين مبالغ ضخمة من الأموال في المنطقة لإعادة بنائها ومنحت قديروف قدرا كبيرا من الحكم الذاتي والمساعدات المالية لضمان ولائه لموسكو.