"يوتيوب" يلحق بالركب و يحجب وسائل إعلام روسية تموّلها الدولة

قال يوتيوب يوم الجمعة إنه سيحظر على الفور الوصول في جميع أنحاء العالم إلى القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية المموّلة من الدولة مشيرا إلى سياسة تمنع المحتوى الذي ينفي أحداث العنف الموثقة بشكل جيد أو يقلل أو يهون من أهميتها.

وقالت خدمة البث المصوّر الأكثر استخداما في العالم والمملوكة لشركة ألفابت التي تملك غوغل إن الغزو الروسي لأوكرانيا يقع الآن في إطار سياستها المتعلقة بالأحداث العنيفة وسيتم حذف المواد المخالفة.

وقال المتحدث باسم يوتيوب فرشاد شادلو إن حجب القنوات الروسية يتماشى مع تلك السياسة.

وسبق أن حظر يوتيوب قناتي (أر. تي) وسبوتنيك الروسيتين المدعومتين من الدولة في جميع أنحاء أوروبا.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الروسية القيود التي فرضها عليها الموزعون، والتي تشمل متاجر التطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، بأنها رقابة غير مبررة.

ولم يرد يوتيوب على الفور على طلب للتعليق على القنوات التي تم حظرها وعددها عالميا أو ما إذا كان سيتم اعادتها.