Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تكنولوجيا الأعمال

مصر وقطر تتفقان على استثمارات بخمسة مليارات دولار

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني   -   حقوق النشر  AP Photo

قال بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء إنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار إذ يعيد البلدان بناء العلاقات بعد خلاف دبلوماسي إقليمي.

لم يورد البيان تفاصيل عن الاستثمارات والشراكات المعلن عنها خلال زيارة قام بها وزيرا الشؤون الخارجية والمالية القطريين وذكر فقط أنها تتعلق بالفترة المقبلة.

وتواجه مصر ضغوطا مالية جديدة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا التي رفعت تكلفة وارداتها الكبيرة من القمح وأضرت بالسياحة في منطقة البحر الأحمر.

وفي يناير كانون الثاني العام الماضي اتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين على إنهاء خلاف جعلها تقاطع قطر منذ عام 2017 لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال وزير الخارجية المصري يوم الاثنين إن البلدين تشكلان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.