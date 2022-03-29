المخابرات الأوكرانية تنشر أسماء 620 ضابطا تزعم أنهم عملاء في الاستخبارات الروسية

نشر جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية الإثنين (28 آذار/مارس) أسماء 620 شخصاً شخصاً يزعم أنهم ضباط في جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، وكالة الاستخبارات الرئيسة في روسيا، التي حلت محل لجنة أمن الدول (كي جي بي) ذائعة الصيت في الحقبة السوفياتية.

وعلى الموقع الإلكتروني للمخابرات العسكرية الأوكرانية، يمكن الاطلاع على أسماء "المنتسبين لوكالة الاستخبارات الروسية"، وتفاصيل الاتصال بهم، مع وجود عنوان موحد للجميع وهو مقر الوكالة الروسية في موسكو وهو شارع بولشايا لوبيانكا، في موسكو، بالإضافة إلى تواريخ ميلادهم وأرقام هوياتهم.

لكن لم يتم التأكد إلى حد الآن من المعلومات الواردة في موقع المخابرات الأوكرانية، كما لم تعلق روسيا على الفور بشأن قائمة الأسماء المدرجة في موقع الجهاز.

وتقول المخابرات الأوكرانية إن الأسماء المنشورة لعملاء "متورطين في أنشطة إجرامية في أوروبا" دون مشاركة مزيد من التفاصيل حول الجرائم المزعومة. كما لم يتم تحديد الوصف الوظيفي للعملاء الروس، أو الدول التي يقومون فيها بنشاطات "التجسس".