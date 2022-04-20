اليونان مستعدة "للتعايش" مع كوفيد

أعلن وزير الصحة اليوناني الأربعاء أنّ بلاده مستعدّة "للتعايش" مع كوفيد-19، في الوقت الذي تستعدّ فيه البلاد لتخفيف جديد للقيود الصحية لإعطاء دفع لقطاع السياحة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير ثانوس بليفريس في مؤتمر صحافي: "بعد عامين من الجائحة نجد أنفسنا في مرحلة إدارة مختلفة، وهي التعايش مع الفيروس"، وأضاف أنّ الإصابات الجديدة وأعداد الذين يدخلون أقسام العناية المركزة في المستشفيات في تراجع، مشيراً أيضاً إلى أنّ 85% من البالغين اليونانيين قد تمّ تطعيمهم.

واليونان التي تشكّل السياحة نحو ربع إجمالي ناتجها الداخلي، ألغت في شباط/فبراير الفحوص الإلزامية لكشف الاصابة للمسافرين الحاصلين على شهادات تطعيم من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك لن يكون من الضروري تقديم شهادة صحية لدخول المطاعم والحانات والمتاجر اعتباراً من الأول من أيار/مايو، بينما لن يكون وضع القناع إلزامياً في الداخل اعتبارًا من 1 حزيران/يونيو. وأشارت الحكومة إلى أنه ستتمّ مراجعة هذه الإجراءات بحلول الأول من أيلول/سبتمبر، وفقًا لتطور الوضع الوبائي في البلاد.

ورفض الوزير نموذج "صفر كوفيد" الذي تبنّته الصين وعزلت بموجبه سكان مدينة شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة، وقال: "لا نؤمن بمنطق صفر كوفيد"، واصفاً إياه بأنّه "فشل" ضدّ العدوى الشديدة للمتحوّرة أوميكرون، وأضاف قوله: "كانت القيود الصارمة منطقية في بداية تفشي الوباء ولم يعد الأمر كذلك".

ويبلغ عدد سكان اليونان 10,7 مليون نسمة وسجّلت وفيات تزيد عن 28 ألفا بسبب المضاعفات المرتبطة بالفيروس. وتم تسجيل أكثر من 3,2 مليون إصابة بالفيروس في البلاد منذ تفشي الجائحة في شباط/فبراير 2020.