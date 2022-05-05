فريق رواد فضاء يغادر محطة الفضاء الدولية باتجاه الأرض

غادر فريق رواد فضاء، يعد الثالث من حيث ترتيب الفرق الأطول بقاء في محطة الفضاء الدولية، المحطة في وقت مبكر يوم الخميس ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض منهيا بعثة علمية استمرت ستة أشهر.

وأرسلت شركة سبيس إكس هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وغادرت الكبسولة كرو دراغون التابعة لسبيس إكس وعلى متنها ثلاثة رواد أمريكيين يعملون في ناسا ورائد فضاء ألماني من وكالة الفضاء الأوروبية من محطة الفضاء الدولية في حوالي الساعة 0500 بتوقيت جرينتش لبدء رحلة العودة إلى الأرض.

من المتوقع أن تستمر هذه الرحلة أقل من 24 ساعة.