شاهد: تزويد زرافة صغيرة في حديقة سان دييغو الأمريكية بدعامة لتصحيح تشوه بساقيها

زودت سلطات حديقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية زرافة عمرها ثلاثة أشهر بدعامة في الساق لتصحيح تشوه طرفي. وتم تزويد الزرافة الصغيرة مسيتوني بدعامة تقويمية لساقيها الأمامية لتصحيح هذا التشوه الذي جعل من الصعب عليها الوقوف والمشي.

وصنعت هذه الدعامة من الجرافيت الكربوني والمزخرف بنفس لون ونمط جسم الزرافة للسماح لها بالاندماج مع محيطها.

وقال تحالف سان دييغو للحيوانات البرية في بيان إنه بدون هذا العلاج كانت فرص بقاء مسيتوني على قيد الحياة ستصبح ضعيفة للغاية.