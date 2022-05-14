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تكنولوجيا

شاهد: تزويد زرافة صغيرة في حديقة سان دييغو الأمريكية بدعامة لتصحيح تشوه بساقيها

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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تركيب أطراف اصطناعية لصغير زرافة ولد باضطراب غير عادي تسبب في ثني ساقيه في حديقة سافاري في شمال سان دييغو.
تركيب أطراف اصطناعية لصغير زرافة ولد باضطراب غير عادي تسبب في ثني ساقيه في حديقة سافاري في شمال سان دييغو.   -   حقوق النشر  أ ب

زودت سلطات حديقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية زرافة عمرها ثلاثة أشهر بدعامة في الساق لتصحيح تشوه طرفي. وتم تزويد الزرافة الصغيرة مسيتوني بدعامة تقويمية لساقيها الأمامية لتصحيح هذا التشوه الذي جعل من الصعب عليها الوقوف والمشي.

وصنعت هذه الدعامة من الجرافيت الكربوني والمزخرف بنفس لون ونمط جسم الزرافة للسماح لها بالاندماج مع محيطها.

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وقال تحالف سان دييغو للحيوانات البرية في بيان إنه بدون هذا العلاج كانت فرص بقاء مسيتوني على قيد الحياة ستصبح ضعيفة للغاية.