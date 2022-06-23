English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تكنولوجيا الأعمال

غوغل تكشف عن برنامج تجسس إيطالي يخترق هواتف أبل ونظام أندرويد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
شعار شركة غوغل الأمريكية.
شعار شركة غوغل الأمريكية.   -   حقوق النشر  أ ب

قالت شركة غوغل التابعة لألفابيت الخميس إن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية استخدمت للتجسس على هواتف شركة أبل وتلك التي تعمل بنظام أندرويد في إيطاليا وكازاخستان.

وجاء في تقرير للشركة أن معملا متخصصا في خدمات الاتصالات بميلانو، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من بين عملائه، طور أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.

يأتي هذا التقرير في وقت تبحث فيه هيئات تنظيم الاتصالات الأوروبية والأمريكية إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.

وقالت غوغل "هؤلاء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة ويسلحون بها حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محليا".

ولم ترد شركة أبل أو حكومتا إيطاليا وكازاخستان على طلب للتعليق.

وقال المعمل إن منتجاته وخدماته تتفق مع المعايير الأوروبية وتساعد أجهزة تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم.

viber

أكدت غوغل أنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل (أندرويد) وحذرتهم من برنامج التجسس.

المصادر الإضافية • رويترز