الإمارات: "إعمار" للعقارات تؤكد احتجاز رئيسها التنفيذي في الهند

قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية الإماراتية يوم السبت إن الشركة على علم بتقارير إعلامية عن احتجاز الرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين في الهند.

وأضاف "إعمار على علم بالأنباء المتعلقة بالرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين، في مسألة مرتبطة بعمل الشركة في الهند. تم حل المشكلة الآن وليس لدينا المزيد من التعليقات في الوقت الراهن".

وذكرت وكالة ‭‭)‬‬إيه.إن.آي‭‭(‬‬ الهندية للأنباء أن جين اعتقل عند وصوله إلى مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي يوم الجمعة وتم تسليمه للشرطة المحلية. ولم يتضح سبب احتجازه.

وإعمار هي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي. وتملك حكومة دبي حصة أقلية في الشركة، المطورة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم، عبر صندوقها للثروة السيادية.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ولا وزارة الخارجية الإماراتية على استفسارات بخصوص تقرير الوكالة الهندية.