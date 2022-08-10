الإمارات تلغي حكما بسجن "محامي خاشقجي"

قال محام إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت يوم الأربعاء حكما بالسجن بحق المواطن الأمريكي والمحامي الحقوقي عاصم غفور. وقال محاميه لرويترز إن المحكمة قضت بأن يدفع غفور غرامة قدرها خمسة ملايين درهم أي ما يعادل 1.36 مليون دولار.

واعتقل غفور الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي بتهم تتعلق بإدانته غيابيا بغسل الأموال. وأشارت تقارير إلى أن التحقيقات التي أجرتها الإمارات في قضية غفور، أثبتت إدانته في قضيتي "التهرب الضريبي وغسل الأموال".

ويبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت التحقيق في أنشطة عاصم غفور قبل عامين بناء على تلقيها لطلب رسمي من السفارة الأمريكية في أبو ظبي عام 2020.

وكانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي قد أدانت غفور، وهو المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، غيابيا ، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته.