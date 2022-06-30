دبي تسعى لتصبح واحدة من أذكى مدن العالم

تستخدم دبي مكانتها دبي مكانتها كمدينة ذكية مستقبلاً، مدفوعة بالتكنولوجيا، لتصبح واحدة من أذكى المدن في العالم، وواحدة من المقرر أن تلعب فيها الروبوتات دوراً أهم .

علم الروبوتات مجال يوفر المساعدة الأساسية للرعاية الصحية. أول إماراتي يتدرب على الجراحة الروبوتية بتخصصه في جراحة المسالك البولية، يستخدم حالياً الجيل الرابع من النظام الروبوتي الذي طورته وكالة ناسا"Da Vinci Xi".

وأكد خليفة القامة مدير إدارة مختبرات دبي للمستقبلليورونيوز قائلاً: "شرعت دبي في هذه الرحلة على مدار العشرين عاماً الماضية حيث تتيح الخدمات الرقمية توفير مستويات إضافية من الراحة لمواطني المدينة. الآن، تتيح لنا هذه الطبقة من البنية التحتية الآن البدء في الاستفادة من وجود الروبوتات داخل مجتمعاتنا لتزويدنا ببعض الخدمات".

الجراحة الروبوتية

الرعاية الصحية هي أحد المجالات الرئيسية للروبوتات وتقديم المساعدة الأساسية. الدكتور ياسر السعيدي، استشاري جراحة المسالك البولية والجراح الروبوتي في مستشفى دبي، أول إماراتي يتدرب على الجراحة الروبوتية في تخصصه في جراحة المسالك البولية. يستخدم حالياً نظاماً آلياً من الجيل الرابع طورته وكالة ناسا. حالياً، يعتبر "Da Vinci Xi" أكثر الأنظمة تقدماً.

وكشف الدكتور ياسر أن التكنولوجيا تساعد الجراحين على إجراء إجراءات معقدة، مع مزايا مثل الجراحة طفيفة التوغل وزيادة الدقة بمساعدة الأذرع الروبوتية. قال ليورونيوز، "الآن، مع الجراحة الروبوتية، تطورت الجراحة بالمنظار.... النتائج أفضل بكثير من الجراحة التقليدية... تقليل فقدان الدم، التعافي بشكل أسرع، وكثير من هذه المزايا ... معظم الجراحين يتحولون تدريجياً نحو الجراحة الروبوتية."

تقدم شركة الذكاء الاصطناعي والرقمنة "DG World" الروبوتات والأتمتة الصناعية وحلول التنقل المتقدمة وتستفيد من تحرك القطاع الصناعي نحو الأنظمة المستقلة. تقوم الشركة بتطوير شاحنات ذاتية القيادة ومركبات توصيل صغيرة وأذرع آلية. ينفذ الكلب الآلي المستقل Boston Dynamic مهام التفتيش، بما في ذلك التحقيق في مسرح الجريمة والمناطق شديدة الخطورة لاسترداد البيانات.

كشف ماتياس كراوس، المدير العام لشركة "DG World" قائلاً: "هناك زيادة ملحوظة في الاهتمام بالروبوتات، خاصةً في Boston Dynamic Robotic Dog. رأينا السلطات النووية تنظر في حالات الاستخدام. رأينا الشرطة تحقق على نطاق واسع، وتبحث في كيفية استخدامها لأداء مهام مدنية مختلفة وغيرها، لمراقبة مسرح الجريمة والكثير من الاستخدامات والأفكار الأخرى. أجرينا اتصالاً مع جمارك دبي هنا للنظر في المراقبة المتقدمة والمتكررة للمناطق. لذلك كان هناك الكثير من هذه الأنواع من التطبيقا ، والتي جاءت من العملاء تقريباً ".

مدينة واعية

يقوم برنامج "Singularious" من Arious Holding بنقل الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي، وهي خطوة أبعد من المدينة الذكية. تساعد المجموعة في تصميم وتطوير أول مدينة واعية في العالم في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تعيد تعريف كيفية بناء المجتمعات في المستقبل.

أوضح كريس روبرتس، رئيس مجلس إدارة "Singularious" والرئيس التنفيذي لمجموعة "Eltizam" قائلاً، "نريد إنشاء وبناء مدن جديدة للمستقبل. تعتمد المدن على الذكاء الاصطناعي بدلاً من المباني التقليدية الغبية. مدينة واعية تفكر فيها المدينة بنفسها من خلال الذكاء الاصطناعي. هذا شيء سيكون له تأثير كبير حين يتعلق الأمر بأنماط الحياة وبكيفية صيانتنا وإدارتنا للمدن للمضي قدماً ".

ويعمل أيضاً على المخطط الرئيسي لمدينة "Singularious Conscious"، عالِم مشهور هو الدكتور بن غورتزل، الرئيس التنفيذي لشركة "SingularityNet" وكبير العلماء في "Singularious "الذي ساعد في إنشاء روبوت اجتماعي يشبه الإنسان"Sofia"، وروبوت موسيقى "Desdemona" وروبوت رعاية صحية "Grace". قال ليورونيوز: "في معظم المدن الذكية، ما لديك حقاً هو مجموعة متباينة من الأجهزة الذكية التي تقوم بأشياء معينة. لم يتم توحيدها في نظام إدراكي شامل. وهذا هو الهدف من المدينة الواعية، [إنها] معلومات استخباراتية على مستوى المدينة في خدمة الأفراد الذين يعيشون فيه المدينة ".

الذكاء الاصطناعي المستقبلي

يتوقع الدكتور بن أيضاً أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بنفس القدرات البشرية، الانتقال من مختبر الأبحاث إلى الانتشار العالمي في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. يقول، "أعتقد أن امتلاك روبوتات شبيهة بالبشر لمشاركة بيئاتنا اليومية، يمنحنا طريقة طبيعية جداً للسير مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الشاملة خلف الكواليس في بيئتنا. أعتقد أنها ستكون طريقة أكثر طبيعية للتفاعل مع بيئاتنا في المستقبل، أكثر من الكتابة في الهاتف أو التحدث إليه أو استخدام "أليكسا" أو أي شيء من هذا القبيل".