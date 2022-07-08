شاهد: اليونان وبلغاريا تدشنان "جسر الطاقة" لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

احتفت اليونان وبلغاريا يوم الجمعة بوضع اللمسات الأخيرة على خط أنابيب للغاز بين البلدين وهو مشروع تأخر إنجازه كثيرا ويأمل البلدان الآن في أن يسهم في إنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

وقطعت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إمداداتها من الغاز إلى بلغاريا عضو الاتحاد الأوروبي منذ 27 أبريل نيسان بسبب رفضها دفع المقابل بالروبل.

وتستهلك بلغاريا حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، يأتي ما يزيد على 90 بالمئة منها من روسيا.

وقال رئيس الوزراء البلغاري المنتهية ولايته كيريل بيتكوف عن خط الأنابيب الذي بلغت تكلفته 220 مليون يورو (226 مليون دولار) "هذا الرابط سيغير خارطة الطاقة في المنطقة".

وسينقل خط الأنابيب الغاز من مدينة كوموتيني بشمال اليونان إلى ستارا زاغورا في بلغاريا وسيتم ربطه بخط أنابيب آخر ينقل الغاز من أذربيجان.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن استكمال "جسر الطاقة" يمثل "لحظة مهمة لمنطقة البلقان وأوروبا ككل" لأنه سيساعد أوروبا على تقليص اعتمادها على الغاز من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقال بيتكوف إن "بلغاريا تنجح في تنويع مواردها من الطاقة وستبدأ في تلقي الغاز من أذربيجان في الأسابيع القليلة المقبلة"، مضيفا أن خط الأنابيب ما زال بحاجة إلى بعض عمليات الفحص الفني والحصول على بعض التصاريح قبل أن يبدأ الغاز في التدفق من أذربيجان.

وقال مسؤولون يونانيون وبلغار إن من المتوقع أن يبدأ خط الأنابيب البالغ طوله 180 كيلومترا العمل بحلول أوائل أغسطس آب. وستبلغ طاقته الأولية ثلاثة مليارات متر مكعب مع وجود خطط لرفع طاقته إلى خمسة مليارات متر مكعب.