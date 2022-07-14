اليابان تحذر من ارتفاع سريع في إصابات كوفيد وشنغهاي تسجل 42 حالة من دون أعراض

حذرت اليابان من أن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تنتشر بسرعة على ما يبدو في جميع أنحاء البلاد، ودعت الناس إلى توخي الحذر بشكل خاص قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة والعطلات المدرسية الصيفية الوشيكة.

وشهدت اليابان في الآونة الأخيرة ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل هذا العام، حيث سجلت طوكيو 16878 إصابة جديدة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط ، بينما تجاوزت الإصابات على مستوى البلاد 90 ألفا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي "كان لدينا إجمالي 94466 إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها على مستوى البلاد يوم الأربعاء، وزاد عدد المصابين الجدد 2.14 مرة مقارنة بالأسبوع الماضي، ونشهد توسعا سريعا".

لكنه قال إن استخدام أسرة المستشفيات ظل منخفضا، وكذلك عدد الحالات الخطيرة والوفيات.

من المقرر أن ترفع طوكيو مستوى الإنذار من كوفيد إلى أعلى مستوياتها، حسبما ذكرت شبكة فوجي الإخبارية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤتمرا صحفيا في الساعة 6:00 مساء (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، قالت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إنه من المرجح أن يناقش فيه انتشار فيروس كورونا وكيفية التعامل مع التضخم الناجم عن ضعف الين وارتفاع أسعار الوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال وزير الصحة شيجيوكي جوتو في بداية اجتماع لجنة التعامل مع فيروس كورونا "عدد الإصابات الجديدة يرتفع في كل مقاطعات اليابان، ويبدو أنه ينتشر بسرعة".

وفي سياق منفصل، قال وزير الأراضي والنقل تيتسو سايتو، الذي تشمل اختصاصاته السياحة أيضا، إن هذا ليس الوقت المناسب لبدء نظام دعم وإعانات للسفر الداخلي.

وأطلقت اليابان في أواخر عام 2020 برنامجا للترويج للسفر لكنها تخلت عنه لاحقا وسط انتقادات بأنها ساعدت في انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مخطط مماثل في وقت لاحق هذا العام.

شنغهاي تسجل 42 إصابة جديدة من دون أعراض

في الصين قالت حكومة مدينة شنغهاي يوم الخميس إن المدينة سجلت 42 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا من دون أعراض في 13 يوليو تموز، انخفاضا من 50 في اليوم السابق.

وسجلت المدينة خمس إصابات محلية ظهرت عليها أعراض، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

ولم ترصد المدينة إصابات جديدة خارج مناطق الحجر الصحي.

كما لم تسجل شنغهاي وفيات جديدة مرتبطة بمرض كوفيد-19 في 13 يوليو تموز لتظل الحصيلة دون تغيير عن اليوم السابق.