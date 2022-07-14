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الصحة

تنزانيا تحقق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص

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بقلم:  يورونيوز
في أحد أسواق دار السلام في تنزانيا (أرشيف)
في أحد أسواق دار السلام في تنزانيا (أرشيف)   -   حقوق النشر  Ericky BONIPHACE / AFP

أعلنت السلطات التنزانية أنها أرسلت فريقاً من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وقال أيفيلو سيشالوي كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، في بيان، الأربعاء، إنه تم اكتشاف المرض الذي تشمل عوارضه نزيفاً من الأنف وحمى وصداعاً وتعباً، في منطقة ليندي.

وأضاف أن "الحكومة شكلت فريقاً من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول"، داعياً السكان إلى الهدوء.

وكشف عن رصد 13 شخصاً أصيبوا بالمرض توفي ثلاثة منهم. وقال سيشالوي إن نتائج اختبار المرضى تكشف عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد-19.

وقد شفي أحد المصابين ووضع الباقون في حجر انفرادي.

وكانت غانا أعلنت الأسبوع الماضي أنها رصدت إصابتين بفيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل إيبولا.

وفي تجمع ديني الثلاثاء، قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن أن المرض "الغريب" الذي تم اكتشافه في ليندي قد يكون نجم عن "الاختلاط المتزايد" بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي.

المصادر الإضافية • أ ف ب