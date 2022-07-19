القضاء الأمريكي يقرر موعد المحاكمة في صفقة تويتر وماسك يخسر معركة التأجيل

بدأت المعركة القضائية بين تويتر وقطب الأعمال ايلون ماسك الثلاثاء في الولايات المتحدة بجلسة استماع أولية أمرت خلالها قاضية بإجراء المحاكمة في تشرين الأول/أكتوبر وفق آلية مسرعة تستمر خمسة أيام، وذلك بعد أسبوع على رفع المنصة دعوى قضائية على رئيس "تيسلا" و"سبيس اكس".

وطلبت تويتر من محكمة متخصصة في قانون الأعمال في ولاية ديلاوير، شرق الولايات المتحدة، إجبار الملياردير على الوفاء بالتزامه بشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وكانت تويتر طلبت محاكمة مسرّعة اعتبارًا من أيلول/سبتمبر، لعدم إطالة فترة عدم اليقين التي تشلّ أعمال الشركة جزئيًا.

وناشد محامي تويتر وليام سافيت القاضية أن تأخذ في الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بمجموعة تويتر إذا استمرت الإجراءات القضائية لفترة طويلة.

وتقدّم ماسك الجمعة بطلب إلى القضاء الأميركي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل، بعد أن طلبت شبكة التواصل الاجتماعي إجراء عاجلا.

وكان إيلون ماسك وقّع اتفاقا في نهاية نيسان/ابريل لشراء تويتر قبل أن يعلن من جانب واحد الأسبوع الماضي إلغاء الاتفاق متهما مجلس إدارة المنصة بعدم تقديم معلومات جديرة بالثقة حول عدد الحسابات الزائفة على الشبكة.

ويقول محاموه إن الدعوى القضائية ستتطلب تحليل "جبال من البيانات" لإثبات تأكيدات ماسك بأن المنصة مليئة بحسابات غير حقيقة وحسابات آلية وبريد عشوائي، وعددها يتجاوز إلى حد كبير نسبة الـ5 بالمئة التي أشارت إليها الشركة.