أوكرانيا تسعى لتأجيل استحقاق ديونها لمدة عامين للتركيز على دحر روسيا

طلبت أوكرانيا من دائنيها الدوليين، بمن فيهم القوى الغربية وأكبر الشركات الاستثمارية في العالم، تجميد مدفوعات ديونها لمدة عامين حتى يمكنها تركيز مواردها المالية المتناقصة لدحر روسيا.

وبينما تواجه هبوطا في الناتج المحلي الإجمالي -تشير تقديرات إلى أنه يتراوح من 35 بالمئة إلى 45 بالمئة هذا العام في أعقاب الغزو الروسي في فبراير شباط- قالت وزارة المالية الأوكرانية يوم الأربعاء إنها تأمل بالتوصل لاتفاق لتأجيل مدفوعات ديونها، التي تبلغ 20 مليار دولار تقريبا، بحلول التاسع من أغسطس آب، قبل موعد سداد دفعة من الديون بحوالي 1.2 مليار دولار في بداية سبتمبر أيلول.

وقدرت أوكرانيا أن تجميد مدفوعات الدين سيوفر لها حوالي خمسة مليارات دولار على مدار فترة التأجيل.