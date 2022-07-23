ارتفاع حالات شلل الأطفال في باكستان هذا العام إلى 13

قال مسؤولون إن عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان ارتفع هذا العام إلى 13 بعد تسجيل حالة إضافية يوم الجمعة، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا احتواء مرض لم يعد له وجود في الغالب في بلدان أخرى.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم رصد أحدث إصابة بالمرض في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد لدى صبي يبلغ من العمر 18 شهرا ويعاني بحسب التقارير من نقص التغذية.

وسجلت السلطات الحالات السابقة في وزيرستان الشمالية التي كانت في السابق منطقة غير خاضعة لحكم لقانون تحت سيطرة جماعة طالبان الباكستانية قبل أن يشن الجيش عمليات عسكرية ضد الجماعة في عام 2014.

وقال مسؤولون في إدارة الصحة بالإقليم لرويترز "هذه أول حالة شلل أطفال يتم تسجيلها خارج منطقة وزيرستان الشمالية حيث لا يزال القائمون على عملية التطعيم يواجهون تحديات خطيرة في الوصول إلى الأطفال بسبب مقاومة الزعماء الدينيين المحليين والآباء الرافضين للتطعيم".

وفي الشهر الماضي، قُتل مسؤول في حملة التطعيم واثنان من رجال الشرطة بالرصاص خلال حملة للتحصين ضد شلل الأطفال في خيبر بختونخوا.