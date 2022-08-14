المملكة القابضة السعودية استثمرت في شركات طاقة روسية مع بداية غزو بوتين لأوكرانيا

قالت شركة المملكة القابضة السعودية على تويتر يوم الأحد إنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية غازبروم وروسنفت ولوك أويل في الفترة بين 22 فبراير شباط و22 مارس آذار.

وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وأضافت الشركة أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

شعار شركة روسنفت Maxim Shemetov/REUTERS

وذكرت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في غازبروم و196 مليون ريال في روسنفت في 22 فبراير شباط إضافة إلى 410 ملايين ريال في لوك أويل في الفترة من 22 فبراير شباط إلى 22 مارس آذار.

شعار شركة لوك أويل النفطية الروسية ANTON VAGANOV/REUTERS

والمملكة القابضة مملوكة في معظمها للأمير السعودي الوليد بن طلال، لكن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اشترى حصة 16.87 بالمئة من أسهم الشركة في مايو أيار.

وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.

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