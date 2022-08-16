كييف تؤكد استهداف قاعدة عسكرية لمجموعة فاغنر في دونباس وزيلينسكي يحذر العالم من "الإرهاب النووي"محادثة
- أكدت أوكرانيا أنها استهدفت قاعدة لمجموعة فاغنر شبه العسكرية التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية. وقال حاكم منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا سيرهي هايداي إن قاعدة هذه المجموعة العسكرية الخاصة "دُمِّرت بضربة دقيقة" على مدينة بروباسنا.
- قالت ماريا بلاغوفولينا، محامية نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، التي حُكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات في روسيا، إن فريق الدفاع عنها استأنف الحكم بإدانتها بحيازة المخدرات وتهريبها. واعتقلت السلطات غراينر، التي كانت تلعب ضمن فريق روسي، في أحد مطارات موسكو في 17 فبراير-شباط بعد العثور على خراطيش محشوة بالقنب في حقيبتها.
- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن العالم "سيخسر أمام الإرهاب ويرضخ للابتزاز النووي" ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.
- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لتزويد حلفائها بأسلحة حديثة. واستغل بوتين كلمة ألقاها في معرض أسلحة بالقرب من موسكو في التفاخر بقدرات الأسلحة الروسية المتطورة والإعلان عن استعدادها لتقديم تكنولوجيا التسليح إلى الدول التي تتفق مع سياساتها.
أدناه أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
أول سفينة متجهة إلى أفريقيا تغادر ميناء في أوكرانيا
أظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" الثلاثاء أن السفينة (بريف كوماندر) غادرت ميناء بيفديني الأوكراني حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى أفريقيا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.
لكن تم فتح ثلاث موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح الفرصة لإرسال مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفينة (بريف كوماندر) التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي، ومن المقرر أن تتوجه الإمدادات بعد ذلك للمستهلكين في إثيوبيا.
تباينت مواقف دول شمال أوروبا وألمانيا في أوسلو الإثنين بشأن تقييد منح التأشيرات السياحية للروس، رداً على غزو أوكرانيا، وهو إجراء دعت إليه هلسنكي لكنه أثار تحفظ برلين. تمكن قراءة المزيد عن هذا الخبر ومعرفة مواقف الدول الأوروبية هنا:
أوكرانيا تؤكد استهداف قاعدة لمجموعة فاغنر الروسية في زابوريجيا
أكدت أوكرانيا الإثنين أنها استهدفت قاعدة لمجموعة "فاغنر" شبه العسكرية المتهمة بالقتال إلى جانب القوات الروسية، ودمرت جسرا بالقرب من ميليتوبول المحتلة (منطقة زابوريجيا).
قال حاكم منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا إن قاعدة هذه المجموعة العسكرية الخاصة "دُمِّرت بضربة دقيقة" على مدينة بروباسنا. وأوضح سيرهي هايداي على تلغرام أن الضربة شُنت الأحد.
ومن المعروف أن مجموعة "فاغنر" مرتبطة بالثري الروسي المقرب من الكرملين يفيغيني بريغوجين.
كما أكدت السلطات الأوكرانية أن المخربين الموالين لكييف تمكنوا من تفجير جسر للسكك الحديدية بالقرب من مدينة ميليتوبول التي يحتلها الجيش الروسي، في محاولة جديدة لتعطيل لوجستيات القوات الروسية.
واستهدفت أوكرانيا جسورًا عدة في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في منطقة خيرسون المحتلة، حيث تشن هجوماً مضاداً مكّنها من استعادة عشرات القرى وتهدد الآن القوات الروسية التي عبرت نهر دنيبر، بحسب كييف.
محادثات بين وزارة الدفاع الروسية والأمم المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية
ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا، والمستهدفة بعمليات قصف.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "سيرغي شويغو أجرى مفاوضات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن شروط التشغيل الآمن لمحطة زابوريجيا النووية".
احتلّت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، مطلع آذار/مارس، في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومنذ نهاية تموز/يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الخميس الماضي.
وتتهم كييف موسكو باستخدام المحطة قاعدة لشنّ هجمات ومستودعاً للمعدّات. وتدعو أوكرانيا، بدعمٍ من حلفائها الغربيين، إلى منطقة منزوعة السلاح في زابوريجيا وانسحاب القوات الروسية منها.
روسيا: أي زيارة لوكالة الطاقة الذرية إلى زابوريجيا عن طريق كييف تنطوي على خطورة بالغة
نقلت وكالات أنباء روسية عن دبلوماسي روسي كبير قوله الثلاثاء إن أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفقد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية لا يمكن أن تمر عبر العاصمة كييف لأن الأمر ينطوي على خطورة بالغة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إيغور فيشنفيتسكي، نائب رئيس إدارة الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، قوله للصحفيين "تخيلوا ما يعنيه المرور عبر كييف.. هذا يعني أنهم سيصلون إلى المحطة النووية عبر خط المواجهة.
"هذا خطر كبير، بالنظر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تعمل كلها بالطريقة نفسها".
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة لديها القدرات اللوجستية والأمنية اللازمة لدعم زيارة مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا، التي تسيطر عليها روسيا، عن طريق كييف.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن فيشنفيتسكي قوله إن أي زيارة من هذا النوع ليس لديها تفويض لمعالجة مسألة "نزع السلاح" من المحطة كما طالبت كييف، ويمكنها التعامل فقط مع "الوفاء بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يتحرك للدفاع عن محطة زابوريجيا النووية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن العالم سيخسر أمام الإرهاب ويرضخ للابتزاز النووي ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.
وأضاف في رسالته المصورة التي ينشرها كل ليلة "إذا لم يظهر العالم الآن القوة والحسم للدفاع عن محطة طاقة نووية واحدة، فهذا يعني أن العالم يخسر. سيخسر لصالح الإرهاب. ويرضخ للابتزاز النووي".
واستولت روسيا على محطة زابوريجيا، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، بعد وقت قصير من غزوها أوكرانيا في فبراير-شباط في إطار ما تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف قرب المحطة الأسبوع الماضي.
رئيس الوزراء: النرويج توًرد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا
قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره الإثنين إن النرويج توًرد كل ما يمكنها من الغاز إلى ألمانيا وإن أي زيادة إضافية ستعتمد على تحقيق اكتشافات جديدة.
وعززت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، صادراتها من الغاز هذا العام للاستفادة من أسعار قياسية ومساعدة أوروبا في استبدال بعض الأحجام التي فقدتها عندما كبحت روسيا الإمدادات.
وقال ستوره في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن "النرويج تسلم أكبر قدر ممكن من الغاز لألمانيا."
وقال "في المجمل، نحن نزيد صادراتنا من الغاز مقارنة بما كان لدينا في البداية بما يقرب من 10 بالمئة، وهو في الواقع الحد الأقصى، وعليه فإننا سنبذل كل ما في وسعنا مع الشركات للحفاظ على مستوى مرتفع."
وأضاف أن أي زيادة أخرى ستعتمد على إيجاد وتطوير موارد إضافية.
ورحب المستشار الألماني بمسعى النرويج.
وقال شولتس "أنا ممتن جداً لكم وللحكومة النرويجية على استعدادكم لتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة ودفع المستويات إلى ما هو ممكن من الناحية الفنية. ذلك يساعدنا الآن."
إعلام روسي: محكمة في دونيتسك تتهم 5 أجانب بأنهم مرتزقة و3 يواجهون الإعدام
ذكرت وسائل إعلام روسية أن محكمة انفصالية مدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا اتهمت خمسة أجانب أُسروا في معارك مع القوات الأوكرانية بأنهم مرتزقة، قائلة إن ثلاثة منهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أن البريطاني جون هاردينغ والكرواتي فيوسلاف بريبج والسويدي ماتياس غوستافسون، الذين أُسروا في مدينة ماريوبول الساحلية ومحيطها، يواجهون احتمال معاقبتهم بالإعدام بموجب قوانين جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد.
كما وُجهت تهم إلى بريطانيين اثنين آخرين، هما ديلان هيلي وأندرو هيل، لكنهما لا يواجهان عقوبة الإعدام. وذكرت تاس أن المتهمين الخمسة دفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة لهم.
ونقلت الوكالة عن القاضي قوله إن المحاكمة ستُستأنف في أوائل أكتوبر تشرين الأول.
بوتين: روسيا مستعدة لتسليح حلفائها
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين إن موسكو تقدر علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وإنها مستعدة لتزويد حلفائها بأسلحة حديثة.
وقال بوتين في حفل افتتاح منتدى "الجيش 2022" قرب موسكو "(نحن) مستعدون لنقدم لحلفائنا أحدث أنواع الأسلحة من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة".
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وزارة: تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية بواقع النصف تقريباً رغم فتح موانىء
قالت وزارة الزراعة الأوكرانية الإثنين إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت 46 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023.
وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 الذي انتهى في 30 يونيو-حزيران 8.5 في المئة إلى 48.5 مليون طن مدفوعة بالصادرات القوية قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود التي تعد طريقا رئيسيا للتصدير مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي نهاية يوليو-تموز تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا وأتاح تصدير مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.