كييف تؤكد استهداف قاعدة عسكرية لمجموعة فاغنر في دونباس وزيلينسكي يحذر العالم من "الإرهاب النووي"

- أكدت أوكرانيا أنها استهدفت قاعدة لمجموعة فاغنر شبه العسكرية التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية. وقال حاكم منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا سيرهي هايداي إن قاعدة هذه المجموعة العسكرية الخاصة "دُمِّرت بضربة دقيقة" على مدينة بروباسنا.

- قالت ماريا بلاغوفولينا، محامية نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، التي حُكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات في روسيا، إن فريق الدفاع عنها استأنف الحكم بإدانتها بحيازة المخدرات وتهريبها. واعتقلت السلطات غراينر، التي كانت تلعب ضمن فريق روسي، في أحد مطارات موسكو في 17 فبراير-شباط بعد العثور على خراطيش محشوة بالقنب في حقيبتها.

- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن العالم "سيخسر أمام الإرهاب ويرضخ للابتزاز النووي" ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لتزويد حلفائها بأسلحة حديثة. واستغل بوتين كلمة ألقاها في معرض أسلحة بالقرب من موسكو في التفاخر بقدرات الأسلحة الروسية المتطورة والإعلان عن استعدادها لتقديم تكنولوجيا التسليح إلى الدول التي تتفق مع سياساتها.

أدناه أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا: