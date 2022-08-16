مرض لايم: التجربة النهائية بعد 20 عاما في انتظار لقاح ضد داء ينقله القراد

يبحث العلماء عن آلاف المتطوعين في الولايات المتحدة وأوروبا لاختبار أول لقاح محتمل ضد داء لايم منذ 20 عامًا على أمل مكافحة التهديد الذي ينتقل عن طريق القراد بشكل أفضل. يعتبر داء لايم مشكلة متنامية حيث ينشط القراد ويرتفع عدد ضحاياه في ظلّ وجود الدفء والطقس المساعد.

بينما يتوفر لقاح للكلاب منذ مدة طويلة، تم سحب لقاح لايم الخاص بالبشر من السوق الأمريكية في عام 2002 بسبب نقص الطلب، مما جعل الناس يعتمدون على رش الحشرات وفحص القراد.

تهدف الآن شركة فايزر وشركة فالنيفا الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية إلى تجنب الهفوات السابقة في تطوير لقاح جديد لحماية كل من البالغين والأطفال حتى سن الخامسة من سلالات لايم الأكثر شيوعا.

رئيسة لقاح فايزر أناليسا أندرسون قالت لوكالة أسوشيتيد برس: "لم يكن هناك مثل هذا الاعتراف على ما أعتقد بخطورة داء لايم وعدد الأشخاص الذين أصيبوا به في آخر مرة".

روبرت تيرويليغر وهو صياد ومتنزه كان أول من ظهر يوم الجمعة عندما افتتحت الدراسة وسط ولاية بنسلفانيا. لقد رأى الكثير من الأصدقاء يصابون بـ "لايم" وقد تعب من التساؤل عما إذا كانت لسعات القراد ستصيبه بالمرض. قال تيرويليغر، الذي يبلغ من العمر 60 عاما ويسكن ويليامزبرغ بولاية بنسلفانيا: "إنه أمر مقلق دائمًا، كما تعلمون خاصة عندما تكون جالسًا قرب شجرة تصطاد وتشعر بشيء يزحف على جسمك ... عليك أن تكون شديد الحذر".

ما هي أعراض داء لايم؟

ليس من الواضح عدد مرات الإصابة بداء لايم بالضبط. تستشهد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في سجلات التأمين التي تشير إلى أن 476 ألف شخص يعالجون من مرض لايم في الولايات المتحدة كل عام. وقدرت أندرسون من شركة فايزر عدد الإصابات السنوية في أوروبا بنحو 130 ألفًا.

يحمل القراد ذو الأرجل السوداء المعروف أيضًا باسم قراد الغزلان البكتيريا المسببة للايم. تسبب العدوى في البداية التعب والحمى وآلام المفاصل. في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائما، تكون العلامة الأولى هي ظهور طفح جلدي أحمر مستدير.

يعد العلاج المبكر بالمضادات الحيوية أمرًا هاما، ولكن قد يكون من الصعب على الأشخاص معرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للعض من قبل القراد وبعضها قد يظهر صغيرا كالدبوس. يمكن أن يؤدي عدم علاج لايم إلى التهاب المفاصل الشديد وتلف القلب والجهاز العصبي. يعاني بعض الأشخاص من أعراض طويلة الأمد حتى بعد العلاج.

تعمل معظم اللقاحات ضد الأمراض الأخرى بعد تعرض الناس للجراثيم. ويقدم لقاح لايم إستراتيجية مختلفة، العمل في خطوة مبكرة لمنع لدغة القراد من نقل العدوى ، كما قال الدكتور غاري وورمسر، خبير لايم في كلية الطب في نيويورك والذي لم يشارك في البحث الجديد.

كيف يعمل لقاح لايم؟

يستهدف "بروتين السطح الخارجي" لبكتيريا لايم يسمى "أوسبا" الموجود في أمعاء القراد. تشير التقديرات إلى أن القراد يجب أن يتغذى على شخص ما لمدة 36 ساعة قبل أن تنتشر البكتيريا في جسم الضحية. يمنح هذا التأخير وقتًا للأجسام المضادة التي يبتلعها القراد من دم الشخص الملقح لمهاجمة الجراثيم في المصدر مباشرةً.

في دراسات صغيرة في مراحلها الأولى، لم تبلغ شركتا فايزر وفالنيفا عن مشاكل تتعلق بالسلامة واستجابة مناعية جيدة. ستختبر أحدث دراسة ما إذا كان اللقاح ، المسمى "فلا 15" آمنا.

تهدف الشركات إلى تجنيد ما لا يقل عن 6 آلاف شخص في المناطق المعرضة للايم بما في ذلك شمال شرق الولايات المتحدة إضافة إلى فنلندا وألمانيا وهولندا وبولندا والسويد.

كيف أعرف أنني مصاب بداء لايم؟

سيحصل الأشخاص على ثلاث جرعات، إما لقاح أو دواء من الآن وحتى موسم القراد في الربيع المقبل، وبعد عام، سيحصلون على جرعة معززة واحدة. قالت أندرسون: "نحن نبحث حقًا عن شيء هو لقاح موسمي، لذا يكون لدى الناس مستويات عالية من الأجسام المضادة خلال أشهر نشاط القراد".

قال الدكتور آلان كيفيتز، الذي يرأس أحد مواقع الدراسة في مركز ألتونا إن المتطوعين يمكن أن يكونوا أصغر من 5 سنوات للمشاركة في البحوث السريرية في دنكانسفيل في بنسبفانيا ويجب أن يكونوا في خطر كبير لأنهم يقضون الكثير من الوقت في المناطق الموبوءة بالقراد مثل المتجولين والمعسكرين والصيادين.

وقال كيفيتز في ممارسته الخاصة: "لا يمر يوم واحد يكون فيه أي شخص قلقًا بشأن مرض لايم، وربما يكون مصابًا بمرض لايم".

كيف يختلف هذا اللقاح عن لقاحات لايم القديمة؟

يختلف هذا المرشح الجديد عن لقاح لايم السابق الذي أنتجته شركة غلاكسو سميث كلاين من السوق في عام 2002 وسط الجدل وانخفاض المبيعات. ومع حوالي 75 في المائة من الفعالية، حصلت جرعة لايم القديمة على تأييد ضعيف من خبراء اللقاحات ولم يتم اختبارها على الأطفال ولفتت إلى تقارير غير مؤكدة عن الآثار الجانبية المرتبطة بالمفاصل.

في حين أن لقاح فايزر-فالنيفا الجديد يستهدف أيضًا بروتين "أوسبا"، فقد تم تصميمه بشكل مختلف نوعًا ما عن سابقه ويستهدف أيضًا ستة سلالات من لايم في الولايات المتحدة وأوروبا بدلاً من سلالة واحدة فقط.

ستمتد دراسة فايزر على موسمين للحصول على إجابات، لكنها ليست البحث الوحيد في طرق جديدة لمنع لايم. يعمل علماء جامعة ماساتشوستس على بديل للقاح وهو جرعات من أجسام مضادة مسبقة الصنع مقاومة لداء لايم. وقد تمكن باحثون من جامعة ييل في المراحل الأولى من تصميم لقاح يتعرف على لعاب القراد، والذي أدى في التجارب على الحيوانات إلى رد فعل جلدي جعل من الصعب على القراد التعلق والتغذية.

ونظرًا لأن أنواع القراد المختلفة تحمل العديد من الأمراض بخلاف لايم، فإننا في النهاية نأمل جميعًا في الحصول على لقاح للوقاية من لدغة القراد.