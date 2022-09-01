شاهد: روبوت خاص لتعبئة أرفف المتاجر في اليابان

في متجر فاميلي مارت FamilyMart باليابان يتجول روبوت يدعى تي إكس سكارا TX Scara ذهابًا وإيابًا خلف الرفوف المبردة في الجزء الخلفي من المحل لتحضير الطلبيات والسهر على تزويد الرفوف بمختلف السلع. الروبوت مزود بيد على طرف الذراع الميكانيكية تمكنه من الإمساك بالسلع كالقارورات المحفوظة في مخزن المحل ليضعها في المكان المخصص لها على الرف.

يقوم الروبوت باختيار مكان السلع بشكل دقيق بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي "غوردن - Gordon" وكاميرات صغيرة تمكنه من التعرف على نوع المشروب ومكانه.

يملأ روبوت تي إكس سكارا TX Scara دورًا مطلوبًا جدا في هذا النوع من المحلات التجارية التي تعرف في اليابان باسم "كونبيني - Conbini". هذه المحلات المنتشرة في كل مكان تختص في بيع الوجبات الخفيفة والمشروبات وبعض الهدايا التذكارية البسيطة.

تعمل جل هذه المحلات بنظام كامل ومن دون توقف على مدار الـ 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع ما يجعل مهمة توفير اليد العاملة البشرية صعبا. توفر هذه المحلات حوالي 3000 نوع من المنتجات ومساحة خاصة للمشروبات الباردة.

لجأت هذه المتاجر لليد العاملة الميكانيكية من خلال الروبوت تي إكس سكارا TX Scara لصعوبة العمل، حيث يضطر العاملون البشريون للركض بين مختلف الرفوف والبقاء في درجات حرارة سلبية عدة ساعات بالإضافة إلى العمل بدون توقف.

يمكن للربوت تي إكس سكارا TX Scara، إعادة تخزين ما يصل إلى 1000 قارورة وعلبة في اليوم الواحد.

تقول شركة تكنيستونس Techistence المصنعة للروبوت إنها تطمح لإعادة انعاش جميع الوظائف التقليدية التي تتميز بتكرار نفس الحركات يوميا التي يمتهنها البشر في الوقت الحالي والتي قد تصبح بمرور الوقت مملة.