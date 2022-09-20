شاهد: أول شاحنة "وحش" كهربائية تخطف الأنظار في معرض ديترويت

كشف معرض ديترويت للسيارات في الولايات المتحدة عن أحدث طراز لأول شاحنة "وحش" كهربائية في العالم تحمل اسم "بيغ فوت".

وجذبت السيارة ذات العجلات الضخمة الجماهير التي استمتعت بمشاهدة "الوحش" وهي تسحق سيارات تعمل بالبنزين تحت عجلاتها.

ويقول سائق الشاحنة ومنتج عروض "مونستر ترك ثروداون" للشاحنات إليوت ميلر إن الشاحنة تعمل بقوة "1400 حصان. لا يوجد سوى شاحنة عملاقة كهربائية واحدة في العالم. إنها هنا معنا في ديترويت".

ويأمل ميلر في رؤية شاحنات عملاقة تعمل بالطاقة الكهربائية مستقبلا لتنظيم عروض شبيهة لعروض الشاحنات التي تعمل بالوقود.

ويقول ميلر " قد تصبح لهذه السيارة فئة خاصة بها. أعتقد أنها جديدة جدًا على الصناعة، هذه التكنولوجيا جديدة تمامًا. لكن قد نرى عددا آخر من الشاحنات الكهربائية -مستقبلا-".

يستمتع السكان المحليون بعودة معرض ديترويت للسيارات بعد توقف دام سنتين بسبب الوباء ويقول تشارلي ثورنتون البالغ من العمر 76 الزائر للمعرض "اشتقت

إليه (معرض)، اعتدت القدوم كل عام منذ أن كان عمري حوالي 13 عامًا".

وتحتفل "بيغ فوت" المصنعة من قبل شركة فورد، والبالغ وزنها 5 أطنان ونصف، بالذكرى العاشرة لإصدارها، بعد أن ظهرت لأول مرة في عام 2012، وهي الشاحنة الوحيدة في العالم التي تعمل بمحرك كهربائي يعمل بالبطاريات حتى الآن.

وتخصص الشاحنات "الوحش" للاستخدام في الطرق والمسالك الوعرة مثل الطرق الجبلية غير المعبدة، مع محركات بثماني أسطوانات "في 8" وعجلات كبيرة بحجم 66 بوصة، كما تستخدم هذه الشاحنات في أحداث الرياضية والترفيهية.